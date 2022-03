Entrou nos eixos? Barcelona completa 12 jogos de invencibilidade com Xavi em La Liga

Demorou, mas parece que a situação no Barcelona vai se normalizando. Sob o comando de Xavi, o time venceu o Osasuna por 4 a 0 neste domingo (13), completou 12 jogos de invencibilidade na La Liga e vai vivendo seu melhor momento em muito tempo.

Atualmente na terceira colocação, o Barça vem em uma crescente nos últimos jogos. Desde a chegada de Aubameyang e Ferrán Torres em fevereiro, a equipe catalã vai mostrando um bom futebol, emplacando vitórias e bons resultados até mesmo contra adversários complicados.

Não foi o caso neste domingo. O Osasuna não mostrou resistência e foi dominado desde o início da partida. Com um time mais jovem e aproveitando nomes como Gavi e Pedri, o Barcelona mostra que o caminho para o futuro está em seu passado.

Getty Images

Por mais que o time tenha subido de nível após ir ao mercado e trazer novas peças, é inegável que a virada da chave... parece ter sido a chegada de Xavi. O ex meio-campista chegou sob desconfiança, mas conseguiu fazer o time render em um nível maior do que vinha apresentando com Ronald Koeman. Até algumas peças de confiança do holandês, como o atacante Luuk de Jong, cresceram com Xavi.

O resultado é um time que saiu do meio da tabela e agora já parece ter o caminho livre para se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões, tendo ultrapassado rivais como Atlético de Madrid e Bétis. Hoje, inclusive, o Barça está apenas a 12 pontos do líder Real Madrid.

É claro que pensar no título parece fora de cogitação. Mas pouco a pouco, o time de Xavi vai mostrando que pode competir de igual para igual com qualquer um, formando uma espinha dorsal jovem, mais intensa e competitiva do que vimos nos últimos anos.

Agora, o Barcelona encara uma semana complicada: visita o Galatasaray, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, na quinta-feira (17), e viaja para enfrentar o Real Madrid no domingo (20), para disputar mais um 'El Clásico'. Semana decisiva e que pode tirar a dúvida que o torcedor tanto espera: o Barça está de volta para brigar ou não?