Entrevista de Messi: gol favorito, melhor técnico, pior momento, Cristiano Ronaldo e mais

Craque argentino falou sobre vários momentos de sua carreira os mais difíceis adversários que já enfrentou

Lionel Messi é alvo de uma grande homenagem do Cirque du Soleil, que fez uma apresentação especial em tributo ao camisa 10 da seleção argentina e do . No evento de lançamento da atração, o craque falou com a RAC1 e respondeu uma série de perguntas que vão desde os melhores e piores momentos da carreira, passando por Neymar até seu desejo de conquistar outra Champions League e a falta que sente de Cristiano Ronaldo em LaLiga.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Veja as palavras do argentino.

Melhor momento da carreira: "É difícil escolher um. Tive a sorte de viver muito em diferentes etapas da minha vida, mas acho que a época de Guardiola foi um dos meus melhores momentos".

Pior momento: "O pior foi em 2013/14, quando me lesionei e fiquei dois meses fora".

Melhor gol: "Já disse muitas vezes, o de de cabeça na final [da ] contra o Manchester [United]".

Defesas mais difíceis: "Não saberia dizer nenhum concretamente. Mas houve equipes difíceis, como os ingleses que foram muito físicos e fortes, o futebol se torna mais tático e duro".

Melhor rival: "A seleção espanhola. Jogamos um amistoso no estádio do Atlético, com Maradona de técnico antes do Mundial de 2010, que eles venceram. Foi uma das partidas que o rival mais me surpreendeu".

Melhor partida: "A que eu me lembro melhor foi a semifinal contra o , que ganhamos por 2 a 0. Não sei se foi nossa melhor partida, mas foi um recordação única".

Jogadores que sente desprezo: "Sempre tive uma boa relação e acho que ninguém pode falar mal de mim".

Melhor treinador: "Guardiola é o melhor de todos. Luis Enrique está muito perto".

Mais artigos abaixo

Sente falta de Cristiano Ronaldo: "Eu gostaria que ele tivesse continuado no Real Madrid, pois dava um plus na rivalidade do Clássico e em LaLiga. O Real Madrid estará lá em cima porque tem jogadores muito bons, mas já disse que a equipe ia sentir sua baixa por tudo o que significava e qualquer equipe sentiria falta. Mas eles têm jogadores de sobra para brigar por tudo, além de tudo, eles têm muita história".

Bolas em casa: "De Ouro ou em total? Tenho um museu que guardo meus prêmios e camisas. Eu guardo tudo".

Ser capitão: "Não sinto pressão. É algo precioso".