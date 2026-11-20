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Da Juventus ao Troyes, passando por experiências em divisões inferiores e na Espanha. Paolo Gozzi Iweru construiu sua trajetória em realidades muito diferentes do futebol depois de passar por todas as categorias de base da Juventus. Hoje, tenta se firmar na Ligue 1, onde suas características técnicas e físicas podem levá-lo a um nível realmente alto.

Zagueiro canhoto nascido em 2001, italiano por parte de pai e nigeriano por parte de mãe, ele passou por todas as categorias de base da seleção italiana e estreou na Serie A pela Juventus antes de experimentar de fato o futebol profissional em Fuenlabrada, Genoa, Pescara e Red Star. Mas foi a transferência para o Troyes, no verão de 2024, que lhe deu a chance de buscar uma virada na carreira.



Em entrevista ao Calciomercato e ao Goal, o zagueiro italiano falou sobre toda a sua trajetória e destacou também as grandes diferenças entre o futebol francês e o italiano.

Vamos começar pela França. Você chegou ao Troyes e ajudou a levar o clube de volta à Ligue 1. Como foram esses dois anos na França e quanto essa experiência ajudou você a crescer dentro e fora de campo?

"Fui bem recebido. A forma de lidar com os jovens é um pouco diferente da italiana, e o futebol é um pouco mais difícil em alguns aspectos. Há muita integração aqui. O país tem índices muito altos de diversidade étnica, então minha integração ao grupo também aconteceu naturalmente. Além disso, falo francês e morei por um tempo na França, o que me ajudou. Estou feliz por estar aqui"

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Que ambiente você encontrou no Troyes? Como é o clube? O que mais chamou sua atenção na instituição, no vestiário e na forma de viver o futebol na França?

"O ambiente é positivo. Quando cheguei, a equipe vinha de uma temporada ruim e corria o risco de cair para a terceira divisão francesa. O clube passava por um momento difícil, mas conseguimos nos recuperar muito bem e construir uma trajetória importante, que nos levou de volta à Ligue 1. Aqui o futebol não é vivido como na Itália: as pessoas vão menos ao estádio e têm uma ligação menor com ele, mas podemos fazer um bom trabalho"

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Agora você tem a oportunidade de disputar a Ligue 1, um campeonato que certamente tem intensidade e exigência física diferentes das do futebol italiano... Há algum atacante ou time que tenha impressionado você especialmente?

"Na França, certamente há mais força física, mas também muita técnica e talvez menos tática do que na Itália. Há mais espaços, e você precisa estar pronto para jogar pelo campo todo. Na Itália, por outro lado, o zagueiro é mais protegido, defende em linha e não individualmente. Até agora, na Ligue 1, eu queria enfrentar jogadores como Kvaratskhelia, mas não tive a oportunidade. Também há Doué, Dembélé... todos são muito bons. Aqui no vestiário, porém, todos falamos muito bem de Balogun, do Monaco: é um atacante forte, rápido, sempre perigoso. É um dos mais difíceis de enfrentar".

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Se tivesse de se descrever, que tipo de zagueiro você é? Sente-se mais à vontade como zagueiro em uma linha de quatro ou em uma linha de três?

"Na verdade, às vezes também joguei como lateral e posso atuar nessa posição, mas minha posição natural é a de zagueiro em uma linha de quatro. Já joguei em uma linha de três também e gosto: acho que consigo atuar bem nos dois sistemas. Sou um zagueiro canhoto, gosto de iniciar as jogadas e buscar passes em profundidade. Provavelmente ainda preciso melhorar no jogo aéreo, mas estou trabalhando nisso aqui e sinto que evoluí nesse aspecto. A formação italiana certamente me ajudou muito taticamente: sei como devo me movimentar e conheço a importância do posicionamento do corpo e dos movimentos mais do que outros jogadores formados aqui, porque, na França, esse aspecto é menos trabalhado e de uma forma um pouco diferente".

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O trabalho nos treinos é tão diferente entre Itália e França?

"De modo geral, notei uma diferença no trabalho diário entre Itália e França. Na Itália, quando as equipes chegam a um nível alto, começam a trabalhar muito o coletivo e menos cada jogador individualmente. Aqui na França, por outro lado, há uma ênfase maior na evolução individual do jogador. Também por isso estou evoluindo muito em alguns aspectos, como a capacidade de marcar e de lidar com as situações defensivas"

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Há algum zagueiro em quem você se inspirou muito ao longo da carreira ou de quem gosta de assistir aos jogos hoje?

"Quando eu estava na Juventus, gostava muito de Giorgio Chiellini. Pela forma como defendia, tanto na marcação individual quanto no trabalho com a linha defensiva, ele era o melhor de todos. Entre os zagueiros atuais, gosto de Upamecano, principalmente pela capacidade de iniciar as jogadas e jogar bem com a bola".

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Você mencionou a Juventus, clube em cujas categorias de base cresceu. Chegou a Turim muito jovem. Pode contar como foi aquele período, como tomou aquela decisão e como ela mudou sua vida?

"Devo tudo à Juventus. Eles me ajudaram a crescer, eu diria, dos 10 aos 21 anos, ensinando-me, antes de tudo, a ser jogador de futebol e depois a ser homem. Frequentei a escola lá, estudei lá: foi uma parte fundamental da minha vida. Minha chegada à Juventus foi bastante simples. Joguei uma partida contra eles, quando estava em outro clube pequeno de Turim, e fui bem. Na semana seguinte, me chamaram para um teste e, depois disso, me contrataram"

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Você também estreou pela equipe principal na Serie A. Pode contar como foi aquela emoção?

"Sim, contra a Spal. No dia anterior, eu tinha treinado com a equipe principal, fiz um bom treino e, naquele momento, a Juventus, na prática, já havia conquistado o campeonato. Allegri era o técnico, e a equipe precisava se concentrar no jogo contra o Ajax, que era importante para a Champions League. Então me convocaram. Eu já estava muito surpreso, porque realmente não achava que poderia jogar. Aí, três horas antes da partida, Allegri me chamou ao escritório dele e disse: 'Vou colocar você para jogar desde o início. Está preparado?' Obviamente, respondi que sim, que estava preparado, e depois o resto veio naturalmente. Com certeza eu não esperava por aquilo. Foram as horas mais longas da minha vida, de muita ansiedade. Mas, no fim, disse a mim mesmo: 'Esta é a oportunidade da minha vida', e entrei em campo com convicção. Individualmente, fui bem e fiquei satisfeito com minha atuação, embora tenhamos perdido. No geral, foi uma experiência maravilhosa"

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Você também passou pela Juventus Sub-23. Olhando para trás, acha que essa é a etapa certa para os jovens fazerem a transição do Primavera para o futebol profissional?

"Quando penso naquele ano, individualmente, talvez eu ainda não estivesse pronto para o futebol profissional naquele momento, e o Sub-23 me ajudou. Hoje, porém, vendo também o que acontece na França, percebo que aqui, aos 17 anos, você já pode chegar à equipe principal sem muita preocupação. Com o passar dos anos, entendi o quanto o Sub-23 me ajudou a conhecer o futebol profissional, mas, de modo geral, talvez seja melhor aprender a enfrentar esse futebol, mesmo passando por dificuldades em um empréstimo direto à Serie B ou à Serie A e chegando lá sem estar preparado".

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Depois da Juventus, você teve experiências diferentes, passando por Fuenlabrada, Pescara e Red Star antes de chegar ao Troyes. Se pudesse voltar atrás, faria todas essas escolhas de novo? Qual dessas experiências foi a mais importante para seu crescimento e por quê?

"A mais importante foi a da Espanha. Eu vinha do Sub-23 e ainda não tinha disputado muitas partidas de verdade. Na Espanha, entendi qual era a realidade do futebol profissional. Na Juventus, tínhamos tudo, enquanto no Fuenlabrada não havia a mesma estrutura nem as mesmas comodidades. Foi um choque. Lá encontrei pessoas que dependiam do futebol para viver. Você é jogador, mas ainda não está no topo: precisa conquistar tudo. Na Juventus, diziam que éramos sortudos, porque estávamos acostumados a ter sempre as melhores condições. Na Espanha, entendi o significado daquelas palavras".

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E como está sendo sua temporada no Troyes? No ano passado, você teve uma lesão séria. Quais são seus objetivos pessoais e os da equipe?

"Sim, no ano passado comecei a temporada jogando as primeiras 15 partidas, mas depois fiquei afastado por causa de uma fratura no pé. Tive alguns outros probleminhas, o que acontece quando se volta desse tipo de lesão, mas agora estou bem fisicamente. Meu objetivo pessoal é me firmar no Troyes: tenho uma ótima oportunidade e quero aproveitá-la. O objetivo da equipe é garantir a permanência sem precisar disputar os playoffs. Depois, se houver a possibilidade, vamos tentar sonhar com algo a mais".

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Você defendeu a Itália nas seleções de base, do Sub-17 ao Sub-19, chegando também à final da Eurocopa Sub-17. Ainda sonha em chegar um dia à seleção principal? Teve contato com Mancini ou sua comissão técnica nos últimos meses? E, se a Nigéria chamar antes da Itália, já pensou no que fará?

"Meu objetivo, antes de tudo, é conquistar um lugar importante aqui no Troyes para merecer uma convocação à seleção. Acho que tenho condições de conseguir. Quanto à escolha, sempre disse a mim mesmo que estarei à disposição da primeira seleção que confiar plenamente em mim. Minha mãe é nigeriana, e íamos com frequência à Nigéria quando eu era pequeno, então também tenho uma ligação com aquele país, mas hoje devo tudo à Itália. Até minha mãe acabou se tornando italiana. Então, se eu conseguir ir bem aqui no Troyes, por que não? Quero chegar ao ponto de disputar essa oportunidade e estou convencido de que em breve poderei entrar no radar da Itália".