Entre um desempenho digno de orgulho e uma seleção fantasma... Os jornais marroquinos se dividem após a eliminação dos Leões da Copa do Mundo

Os jornais e a mídia marroquina se dividiram na avaliação da trajetória da seleção “Leões do Atlante” após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota por 2 a 0 para a França, já que a maioria dos veículos de comunicação elogiou o desempenho geral da seleção e sua trajetória no torneio, enquanto outros dirigiram críticas severas ao nível apresentado pelos jogadores na partida.

A seleção marroquina encerrou sua trajetória no torneio nas quartas de final, repetindo o cenário da edição de 2022, quando também foi eliminada pela França, mas após ter tido uma participação notável na edição atual, com o empate contra o Brasil e a eliminação da Holanda nos pênaltis nas oitavas de final.

Apesar disso, a seleção marroquina não conseguiu repetir a façanha de chegar às semifinais da edição anterior.

“De cabeça erguida”

O jornal “Le Matin” considerou que a seleção marroquina se despediu do torneio “de cabeça erguida”, afirmando que sua nova participação consolidou seu lugar entre as principais seleções do mundo.

O jornal escreveu que o Marrocos deixou a competição após uma campanha notável, marcada pela solidez, disciplina e capacidade de acompanhar as seleções mais fortes, acrescentando que a conquista confirma que o que foi alcançado na Copa do Mundo do Catar 2022 não foi apenas uma exceção, mas uma etapa no caminho de desenvolvimento contínuo do futebol marroquino.

O jornal destacou que a seleção dos “Leões do Atlante” tornou-se hoje uma das mais proeminentes do mundo, expressando seu otimismo quanto à continuidade desse desenvolvimento nos próximos anos.

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“Saiu pela porta grande”

Por sua vez, o site “Le360 Sport” considerou que a seleção marroquina enfrentou, desta vez, uma seleção francesa mais forte e eficaz, que conseguiu aproveitar seus momentos decisivos para garantir a classificação.

O site destacou que os jogadores do técnico Mohamed Wahbi deixaram o torneio “pela porta grande”, ressaltando que o Marrocos, como única seleção árabe e africana a chegar às quartas de final, não tem motivos para se envergonhar após a derrota para um dos principais favoritos ao título.

Acrescentou ainda que esta edição representa o fim do sonho de uma geração excepcional, mas, ao mesmo tempo, confirma o grande salto que o futebol marroquino deu desde a Copa do Mundo do Catar, considerando que o futuro ainda reserva muitas possibilidades, especialmente com o Marrocos sediando a Copa do Mundo de 2030 em parceria com a Espanha e Portugal.

Elogios ao desempenho, apesar da diferença de potencial

Por sua vez, o jornal marroquino “Al-Akhbar” descreveu o desempenho da seleção diante da França como honroso e competitivo, apesar de reconhecer a superioridade da seleção francesa.

O jornal destacou que a chegada às quartas de final continua sendo uma nova conquista histórica para o futebol marroquino e reflete a evolução contínua da seleção no cenário mundial.

Críticas contundentes

Por outro lado, o jornal “Al-Masaa” adotou um tom mais severo, considerando que a seleção marroquina esteve muito aquém do nível que apresentou nas partidas anteriores.

O jornal dirigiu críticas diretas ao capitão da seleção, Achraf Hakimi, afirmando que ele não apresentou a contribuição habitual na lateral direita, enquanto erros individuais contribuíram para frustrar as tentativas de construção de jogadas ofensivas.

Acrescentou ainda que a seleção não aproveitou os momentos em que teve vantagem durante a partida, considerando que a competição contra as grandes seleções exige o aproveitamento das oportunidades e não se contentar em apenas acompanhar o adversário sem eficácia ofensiva.

O jornal concluiu sua análise afirmando que a seleção marroquina careceu de ousadia e descreveu seu desempenho diante da França como se fosse uma “seleção fantasma”, considerando que a eliminação levantou muitos questionamentos sobre esse recuo repentino.