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Expansão internacional, novos modelos de negócios e inteligência artificial: o futuro do futebol estará em debate no SPORT MARKE MEDIEN, encontro de cúpula do setor esportivo, em 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026. Entre os participantes do “House of Sports”, no bairro de Werksviertel, em Munique, estão o executivo da UEFA Guy-Laurent Epstein, Karl Heinz Rummenigge e Peer Naubert, da DFL.

O futebol enfrenta um desafio de equilíbrio: os mercados internacionais e os novos modelos de receita oferecem potencial de crescimento, mas também aumentam as exigências de competitividade econômica e de vínculo com os torcedores. Como conciliar tradição e iniciativa empresarial será um dos temas centrais do SPORT MARKE MEDIEN deste ano, em Munique. Representantes de entidades, ligas e clubes debaterão as perspectivas do negócio do futebol.

Entre a expansão global e a competição econômica

Com a empresa conjunta de comercialização UC3, a UEFA e a European Club Association (ECA) reúnem a comercialização das competições europeias de clubes masculinas e femininas. Na conversa “O manual do futebol de clubes da UEFA” com o consultor de esporte e mídia Carsten Schmidt, Guy-Laurent Epstein, diretor executivo de marketing da UEFA, examinará as consequências dessa estrutura para parceiros de mídia e patrocinadores, além das tensões entre interesses comerciais, valores da UEFA e expectativas dos torcedores.

O futebol alemão também precisa defender sua posição na competição internacional. Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern de Munique por muitos anos e membro do conselho fiscal desde 2023, também conversará com Carsten Schmidt sobre as condições econômicas, novas fontes de receita e os limites do crescimento.

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A Bundesliga e seus clubes no cenário internacional

O alcance global, por si só, ainda não garante relevância duradoura. Peer Naubert, diretor comercial da Bundesliga, falará sobre a importância das parcerias locais, das mudanças no consumo de mídia e dos conteúdos sob medida para o desenvolvimento internacional da liga.

Henning Bindzus, diretor executivo do Hannover 96, mostrará que abordagens criativas também podem abrir novos mercados. Além da parceria com o clube japonês FC Mito HollyHock, o Hannover 96 aposta, junto com a EPOCH, em uma coleção própria de cards colecionáveis para o Japão. A iniciativa combina a expansão internacional da marca com novas perspectivas comerciais.

A tradição como base para a renovação

Os modelos de negócios e as estruturas mudam não apenas no cenário internacional, mas também dentro dos clubes. O TSV 1860 Munique busca novos caminhos para conciliar seus mais de 165 anos de história com o dinamismo empresarial. Sob o título “Startup TSV Munique de 1860: a tradição impulsiona a renovação”, o presidente Gernot Mang e Tamara Pagel, CEO da Dialog Versicherung, nova patrocinadora principal, falarão sobre financiamento coletivo, parcerias sólidas e o papel ativo de torcedores e associados.

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Os painéis e debates sobre futebol deste ano no SPORT MARKE MEDIEN mostram como o desenvolvimento econômico, o posicionamento internacional e a identidade do esporte estão intimamente ligados.

Representantes de vários clubes, entre eles Eintracht Frankfurt, Schalke 04, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, HSV e Club Brugge, também estarão em Munique neste ano. A edição atual do estudo da SLC sobre a popularidade da Bundesliga também será apresentada.

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Sobre a rede de marketing ESB

Com mais de 680 parceiros, a ESB opera a principal plataforma de negócios dos setores de esporte, entretenimento e marketing no mercado de Alemanha, Áustria e Suíça, oferecendo a seus parceiros conhecimento, contatos e comunicação. Por meio de diversos eventos B2B e formatos de mídia, a ESB cria espaços relevantes para os setores de esporte, marketing, eventos e turismo, tanto presencialmente quanto no ambiente digital.