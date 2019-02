Entre Tardelli e salário em dia, Levir não tem dúvida: "Presidente fez certo"

Técnico do Atlético-MG afirmou que situação financeira do clube travou o negócio

Novo reforço do Grêmio, Diego Tardelli esteve muito próximo de assinar com o Atlético-MG, mas não entrou em acordo. No entanto, o técnico Levir Culpi saiu em defesa da diretoria atleticana e comentou que as altas cifras pedidas pelo jogador poderia gerar um clima ruim no elenco.

"Todos nós gostaríamos de contar com o Tardelli, é um jogador de alto nível técnico e que encaixaria no time. Mas entre escolher um jogador e deixar todos com problemas de pagamento. O pagamento está atrasado. Você ainda quer trazer um jogador recebendo um milhão (de reais) por mês? Todo mundo gostaria, é um sonho, mas se eu fosse o presidente jamais traria. Tenho outras contas para pagar", afirmou.

"O ambiente pode ficar ruim por uma coisas dessas, a carga nele (Tardelli) também seria ruim. Parabéns para quem conseguiu contratar, é um ótimo jogador. Mas a minha opinião é que a diretoria agiu de forma correta", completou.

Na última terça-feira (12), o Galo venceu por 3 a 2 o Danubio-URU, no Independência, pelo duelo de volta da segunda fase da Copa Libertadores.