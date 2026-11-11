Entre Real Madrid e Barcelona: lenda do Manchester United prevê o futuro de Haaland

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Paul Scholes, ex-astro do Manchester United, falou sobre o possível destino do norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, caso ele decida deixar o clube inglês.

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Durante sua participação no podcast "The Good, The Bad & The Football", Scholes foi questionado sobre para qual clube ele espera que Haaland se transfira caso o Manchester City seja rebaixado da Premier League por causa do caso relacionado às irregularidades financeiras, escolhendo o Barcelona como possível destino para o atacante norueguês.

Scholes disse sobre o possível destino de Haaland, segundo o jornal catalão "Sport": "O Barcelona, apesar de parecer um jogador que se encaixa no Real Madrid, e eu consigo imaginá-lo perfeitamente com a camisa do clube merengue, mas ele vai se transferir para o Barcelona".

A conversa sobre o futuro do atacante do Manchester City surge diante do caso que o clube inglês enfrenta em relação às supostas irregularidades financeiras, depois de ter apresentado um recurso contra a decisão relacionada a ele, em meio à possibilidade de sofrer punições esportivas que podem chegar ao rebaixamento administrativo, um cenário que pode afetar o futuro de vários craques do time.

Apesar dessas especulações, Haaland está vinculado a um contrato de longo prazo com o Manchester City que se estende até junho de 2034, depois de ter renovado seu vínculo em janeiro de 2025 por dez temporadas, em um movimento que confirmou o desejo do clube de manter os serviços de seu atacante titular pelo maior tempo possível.

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O contrato do atacante norueguês não inclui nenhuma cláusula penal ou disposição que permita sua saída por um valor determinado, mas o jornal "Sport" indicou que a imposição de uma grande punição ao Manchester City pode abrir a porta para diferentes cenários em relação ao futuro do jogador.

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Por sua vez, Nicky Butt, ex-companheiro de Scholes no Manchester United, falou sobre o possível papel do pai de Haaland, Alf-Inge Haaland, na definição do futuro de seu filho, expressando sua crença de que a família já pode estar preparada para lidar com quaisquer desdobramentos relacionados à sua carreira.

Butt disse: "Eu ficaria surpreso se o pai dele já não tivesse preparado algo para ele em algum lugar", em referência à possibilidade da existência de opções futuras que estão sendo consideradas caso o atacante seja obrigado a deixar o Manchester City.

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Butt também abordou a presença constante do pai do jogador em sua carreira, dizendo: "Ele está em todo lugar, inclusive às vezes aparece perto da área metade do tempo, assistindo ao filho e tentando conseguir todos os holofotes", de modo que as especulações permanecem sobre o futuro de Haaland, à espera do que resultará da crise do Manchester City no próximo período.

Erling Haaland se juntou ao Manchester City no verão de 2022, vindo do Borussia Dortmund, e apresentou um início excepcional ao marcar 52 gols em sua primeira temporada, entre eles 36 gols na Premier League, conquistando a Chuteira de Ouro, e o total de seus gols pelo time chegou a 176 em diferentes competições.

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O atacante norueguês conquistou 9 títulos com o Manchester City, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa, a Premier League por duas vezes e a Copa da Inglaterra por duas vezes, e foi um dos principais craques da tríplice coroa histórica na temporada 2022-2023.