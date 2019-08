Entre problemas e apostas, Tite convoca seleção brasileira nesta sexta

Na volta do Chevrolet Brasil Global Tour, treinador vai divulgar a lista dos 23 convocados para os confrontos contra Colômbia e Peru, nos EUA

Nesta sexta-feira (16), o técnico Tite faz a primeira convocação da seleção brasileira após o título da . Com o Global Tour de volta, o treinador deve utilizar as partidas contra e para continuar o processo de renovação da equipe e observar alguns atletas.

Assim como fez no ano passado, após a , o comandante deve trazer algumas novidades. No último fim de semana, por exemplo, ele esteve ao lado do auxiliar Cleber Xavier e do preparador de goleiros da equipe, Taffarel, no clássico entre São Paulo e Santos, no Morumbi. O trio acompanhou de perto o desempenho de Jorge e do goleiro Everson.

O lateral, que já foi convocado por Tite antes da Copa do Mundo, pode ganhar uma nova oportunidade neste momento. Titular do , que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Jorge atravessa a melhor fase desde que voltou da Europa e é uma opção de renovação do lado esquerdo. Junto com ele, Renan Lodi, hoje no , também briga por uma oportunidade.



(Foto: Ivan Storti / Santos / Divulgação)

A presença de Taffarel foi justamente para observar os goleiros Tiago Volpi e Everson, que já tem sido acompanhado de perto pela comissão da Canarinho. O arqueiro do Santos ganhou ainda mais fôlego na corrida por uma vaga na equipe depois das lesões de Alisson e Neto.

Mais artigos abaixo

O goleiro do já não seria titular nos próximos jogos, uma vez que o treinador gostaria de dar chances a Ederson. A ideia era trazer um terceiro arqueiro mais jovem e é aí que o nome do santista ganha força.



(Foto: Getty Images)

Mas justamente as lesões podem atrapalhar um pouco os planos do treinador. Na zaga, por exemplo, Tite estuda chamar Rodrigo Caio, mas tudo vai depender da situação clínica do zagueiro que está se recuperando de lesão no . O mesmo acontece com Gabigol. O atacante rubro-negro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas também está no estaleiro.

Thomaz Koerich e Matheus Bacchi, auxiliares de Tite estão aqui no Maracanã de olho em #Flamengo e #Gremio pic.twitter.com/c4QuebBeiu — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 10, 2019

Para completar, Gabriel Jesus foi punido pela Conmebol e não poderá entrar em campo contra Colômbia e Peru, abrindo vaga no ataque. Neymar, em negociação para deixar o , também pode ficar fora, uma vez que não entra em campo desde o amistoso da seleção brasileira contra o Qatar, antes da Copa América.

Em meios aos problemas e a busca por novidades, Tite fará a convocação da seleção nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador ainda terá mais duas listas antes da estreia nas Eliminatórias, em março de 2020.