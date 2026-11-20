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Declan Rice passou a lembrar Roy Keane e Bryan Robson, disse o ex-jogador da Inglaterra Paul Ince à GOAL. Campeão da Premier League pelo Arsenal, Rice é considerado um dos três melhores meio-campistas do futebol mundial. O ex-jogador do Manchester City Rodri lidera a lista, mas o meio-campista da Inglaterra também conquistou seu lugar entre a elite global.

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Transferência recorde para o Arsenal

Poucos poderiam prever que Rice chegaria a esse patamar quando ele, dispensado pelo Chelsea ainda jovem , começou a atuar pelo time principal do West Ham após passar pelas categorias de base. Naquele momento, ele ainda não tinha uma posição definida e jogava regularmente como zagueiro .

Com o tempo, firmou-se como volante e desenvolveu todo o seu potencial no meio-campo. Rice foi o capitão do West Ham na conquista da Conference League em 2023.

Poucas semanas depois, após um período de valorização, foi concluída sua transferência recorde de £ 105 milhões (US$ 138 milhões) para o Arsenal. Com isso, ele se tornou o jogador britânico mais caro da história .

Jogo mudou no Arsenal

O jogador de 27 anos, conhecido por sua simpatia, continuou a evoluir no norte de Londres. Hoje, tanto no clube quanto na seleção, atua mais como um camisa 8 que avança pelo campo do que como um volante cuja função é recuperar a bola e passá-la rapidamente aos companheiros.

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Há quem veja Rice como candidato à Bola de Ouro , depois de seu companheiro de seleção Harry Kane conquistar o prêmio em 2026 . Sua importância para qualquer equipe é evidente, e ele conquistou o título da primeira divisão com o Arsenal na temporada passada.

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Considerado por muitos um dos meio-campistas mais completos do futebol mundial, Rice pode ser colocado ao lado dos melhores da posição. Isso levou a comparações com jogadores históricos que atuavam de uma área à outra e brilharam pelo Manchester United e pela Inglaterra.

Um dos melhores da posição

Ince, que desempenhou esse papel no Manchester United e na Inglaterra, falou à GOAL em entrevista concedida em parceria com o freebets.com. Ao ser perguntado se Rice está entre os três melhores meio-campistas do planeta, respondeu: “Rodri é o melhor meio-campista do mundo.

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“Jude Bellingham, nós o consideraríamos um meio-campista? Não sei, ele provavelmente é um camisa 10. Acho que Bellingham é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. Mas Rodri é o melhor meio-campista.

“Declan Rice, para ser sincero, tem sido incrível. É curioso porque ele fez mais ou menos a mesma coisa que eu. Saiu do West Ham para ir a um clube maior, como eu fiz, embora em circunstâncias diferentes, claro. Saí do West Ham para o Manchester United por £ 1 milhão, e ele foi para o Arsenal por £ 105 milhões. Então há uma pequena diferença!

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“Acho que ele é um meio-campista completo. Acho mesmo. Para mim, ele tem tudo. Cobre o campo, marca gols, faz de tudo. Hoje em dia, não se encontram muitos meio-campistas completos. Acho que ele é um dos pouquíssimos que fazem o que ele faz. Vai de uma área à outra, defende e chega ao ataque.

“Não conheço mais ninguém que faça o que ele faz, nesse estilo de Roy Keane, indo e voltando pelo campo, de Bryan Robson. Ele faz isso, e mais ninguém faz. Elliot Anderson não faz isso no City. Então, para mim, sim: se estamos falando dos melhores jogadores do mundo, ele definitivamente é um deles, sem dúvida.”

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Futuro vencedor da Bola de Ouro?

Rice deve estar agora no auge da carreira, com experiência suficiente acumulada ao longo dos anos para saber como extrair o melhor de si. Arsenal e Inglaterra continuam a se beneficiar disso.

Resta saber se ele chegará ao nível de Rodri e se juntará ao espanhol, campeão da Copa do Mundo, entre os vencedores da Bola de Ouro. Mas a trajetória de sua carreira sugere que ele continua destinado a chegar ao topo.