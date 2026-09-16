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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Entre os melhores armadores da Europa: Barcelona dá o primeiro passo rumo a um reforço especial na janela de inverno

Mercado da bola
Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
B. Hegland
Campeonato Sueco
Espanha
Noruega
Suécia

Cobiçado por Newcastle, Anderlecht e Atlético de Madrid

Uma reportagem da imprensa revelou, nesta quarta-feira, a movimentação do Barcelona rumo à conclusão de uma contratação especial, vinda do Campeonato Sueco, durante a próxima janela de transferências de inverno.

Segundo o jornal "Expressen, da Suécia", o Barcelona, por meio de um de seus olheiros, acompanhou a partida da 21ª rodada do Campeonato Sueco entre Djurgården e GAIS Gotemburgo no estádio 3Arena na última segunda-feira, a fim de observar a evolução de Bo Hegland, meia-atacante norueguês de 22 anos.

O jogador norueguês, internacional pela seleção sub-21, brilhou na vitória de sua equipe, o Djurgården, que venceu por 2 a 0, deixando o time na segunda colocação da tabela, a sete pontos de distância do líder Sirius.

 Hegland deu uma assistência para o gol de abertura de Kristian Lyng e marcou o segundo gol ele mesmo.

 Em 21 partidas no campeonato, marcou oito gols e deu 15 assistências, um retrospecto que o coloca entre os 15 melhores criadores de gols da Europa em 2026.

 Hegland é considerado um especialista em bolas paradas, cobrando escanteios e faltas, e se destaca pela elegância no uso de seu pé direito, além de medir 1,85 metro.

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Hegland, com contrato válido até 2029 e valor de mercado de 2,5 milhões de euros segundo o site Transfermarkt, ingressou no clube sueco Djurgården em 2025, vindo do clube norueguês Moss, depois de uma passagem pelo clube Fram, também em seu país de origem.

 Ele também jogou por um breve período pelo time sub-19 do Lecce, da Itália, em 2023.

Nos últimos meses, seu nome foi associado aos clubes Newcastle, Anderlecht e Atlético de Madrid.

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