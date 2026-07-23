O futuro de Salem Al-Dawsari no Al-Hilal entrou numa fase de incerteza, apesar do estatuto histórico de que goza o capitão do clube, num contexto de mudanças técnicas que a equipa atravessa antes do arranque da nova temporada e do desejo da direção de remodelar o setor ofensivo de acordo com a visão da equipa técnica.

Salem é um dos maiores jogadores da história do Al-Hilal, depois de o seu nome ter ficado ligado às principais conquistas do clube na última década, tornando-se símbolo de toda uma geração de títulos nacionais e continentais. Mas o futebol não vive apenas de história, e é isso que faz do seu futuro alvo de inúmeras interrogações.

Um negócio que pode mudar tudo

Os dados atuais indicam que o futuro de Salem pode ser determinado pela capacidade do Al-Hilal de fechar a contratação de um extremo esquerdo de nível mundial, uma das prioridades em que o clube trabalha durante a atual janela de transferências de verão.

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Nos últimos dias multiplicaram-se as notícias que ligam o Al-Hilal à contratação do holandês Crysencio Summerville, estrela do West Ham United, um negócio que poderá dar à equipa um novo elemento ofensivo para a posição de extremo esquerdo.

Caso a transferência se concretize, a concorrência pelo lugar de titular tornar-se-á mais acesa, o que poderá levar à redução dos minutos de jogo de Salem Al-Dawsari, depois de ter sido a primeira opção nesta posição durante longos anos.

Salem não quer o papel de suplente

É difícil imaginar Salem Al-Dawsari como jogador reserva no Al-Hilal, pois o capitão habituou-se a ser um dos elementos mais importantes da equipa e a ter a primazia na sua posição, o que torna a ideia de ficar no banco de suplentes distante das suas ambições.

Tudo indica que o jogador não deseja tornar-se a segunda opção, sobretudo nesta fase da sua carreira, uma vez que procura continuar como titular, e não apenas como um grande nome dentro do plantel.

Por isso, a permanência de Salem no Al-Hilal poderá estar diretamente ligada à dimensão do papel que a equipa técnica lhe atribuirá na próxima temporada, mais do que a quaisquer outras considerações.

O sonho de terminar com a camisola do Al-Hilal

Apesar de tudo o que se especula sobre o seu futuro, o desejo pessoal de Salem parece claro: quer terminar a carreira futebolística no Al-Hilal, o clube em que cresceu e com o qual conquistou todos os seus troféus, escrevendo um final à altura do seu estatuto como uma das maiores lendas do clube.

Permanecer no Al-Hilal até à aposentadoria representa para ele o cenário ideal, tal como acontece com as lendas dos grandes clubes de todo o mundo. Mas este desejo colide com a realidade da concorrência e com as exigências da nova fase que a equipa vive.

No final, Salem Al-Dawsari e o Al-Hilal encontram-se numa encruzilhada: ou o capitão prossegue a sua jornada histórica como titular, ou a mudança técnica abre a porta a um final diferente, que poderá ser o último capítulo na história de um dos maiores jogadores a envergar a camisola azul.