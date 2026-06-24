Entre o pesadelo dos seis da Catar e o complexo das 7 partidas da Bósnia... Quem vai decidir o confronto entre as duas seleções abaladas na Copa do Mundo?

A seleção do Catar enfrenta um desafio difícil contra a Bósnia e Herzegovina, no estádio de Seattle, nesta quarta-feira, em uma partida em que ambas as equipes buscam manter vivas suas esperanças de classificação para a segunda fase da Copa do Mundo.

Como ambas as seleções têm apenas um ponto cada e estão três pontos atrás do líder do grupo, o Canadá, e da Suíça, que ocupa o segundo lugar, a eliminação é certa para pelo menos uma dessas duas equipes.

A equipe do técnico Sergi Barbariz entra nessa partida sabendo que uma derrota significará sua eliminação do torneio, mas a Bósnia precisará de uma melhora radical em seu desempenho para evitar isso, já que não conquistou nenhuma vitória nos últimos sete jogos internacionais (seis empates e uma derrota), de acordo com a rede de estatísticas “Opta”.

Para o Catar, nada além da vitória será aceitável, já que a equipe provavelmente ainda sofre com as consequências da goleada de 6 a 0 sofrida contra o Canadá em Vancouver na última quinta-feira.

Essa foi a primeira vez que o Catar sofreu tantos gols desde a derrota por 6 a 1 para o Irã, em um amistoso em agosto de 2008.

Este será apenas o terceiro confronto entre a Bósnia e o Catar, e o histórico está a favor da seleção árabe.

O Catar venceu o primeiro confronto entre as duas seleções por 2 a 0, em janeiro de 2000, enquanto o outro jogo terminou empatado em 1 a 1, em agosto de 2010.

Graças ao supercomputador “Opta”, a seleção da Bósnia tornou-se a favorita para vencer esta partida, tendo obtido a vitória em 67,8% das 25 mil simulações realizadas antes do jogo.

Será que a equipe de Lopetegui conseguirá contrariar as expectativas e encontrar um caminho para as fases eliminatórias? Isso parece improvável segundo o “Opta”, já que a probabilidade de vitória do Catar é de apenas 14%.