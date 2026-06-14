Entre lágrimas e recordes... Advoocat conquista corações e faz história na Copa do Mundo

O experiente holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, chamou a atenção antes do início do confronto contra a Alemanha, na noite de domingo, no Estádio NRG, pelo Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Após a execução dos hinos nacionais de Curaçao e da Alemanha, Advocaat desabou em lágrimas em uma cena comovente momentos antes do apito inicial, atraindo a atenção da torcida e da mídia em um dos momentos mais emocionantes do torneio até o momento.

A rede de estatísticas “Squawka” informou que Dick Advocaat, com 78 anos e 260 dias, tornou-se o técnico mais velho a comandar uma seleção na história das finais da Copa do Mundo de Futebol, estabelecendo um novo recorde no torneio mais antigo do mundo.

Por sua vez, a rede “Opta” destacou que Advocaat se tornou o técnico mais velho da história da Copa do Mundo, explicando que a diferença de idade entre ele e o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, de 38 anos e 326 dias, chega a 39 anos e 299 dias, sendo a maior diferença de idade entre dois treinadores que se enfrentam na história da competição.

O Grupo E também conta com as seleções do Equador e da Costa do Marfim, em um grupo que apresenta um claro contraste em termos de experiência e história no futebol entre suas seleções, o que confere ainda mais emoção à disputa pela classificação para a próxima fase.

Curaçao registra sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo, em uma conquista histórica sem precedentes para o futebol do país. A seleção é conhecida pelo apelido de “A Onda Azul” e se tornou o menor país em população e área a conseguir chegar à fase final da Copa do Mundo.

A classificação de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 veio após uma campanha notável nas eliminatórias da CONCACAF sob o comando de Advocaat, tornando-se o primeiro território não soberano das Américas a conseguir chegar à fase final da Copa do Mundo, em uma conquista histórica que se soma ao seu histórico esportivo e reflete o notável desenvolvimento que o futebol na ilha tem testemunhado nos últimos anos.