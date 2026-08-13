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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Entre eles, uma lenda do Al-Nassr: as previsões das estrelas colocam o Al-Hilal no trono da Roshn

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Arábia Saudita

O "Zaeem" recupera seu título favorito?

Estrelas do futebol saudita apostaram que o Al-Hilal será o campeão da nova temporada do Campeonato Saudita, e entre elas está uma lenda do vizinho e rival tradicional Al-Nassr.

A nova temporada do Campeonato Saudita começa nesta quinta-feira, com três partidas que colocam frente a frente Abha e Al-Hazm, Al-Shabab contra Al-Qadsiah e Al-Ahli diante do Al-Diriyah.

E, horas antes do início do campeonato, Mohammed Al-Deayea e Nasser Al-Shamrani, ex-craques do Al-Hilal, previram a conquista do título pelo "Zaeem", algo que foi confirmado por Fahd Al-Hariifi, ex-estrela do Al-Nassr.

Al-Hariifi disse em declarações ao programa "Doreena Ghair", no canal "Al-Saudiah": "Será difícil o Al-Hilal não vencer o título do Campeonato Saudita pela terceira temporada consecutiva, depois de tê-lo perdido nas duas últimas temporadas".

E acrescentou: "Com a estabilidade pela qual passa o Al-Hilal, em contraste com as mudanças que ocorreram na situação do Al-Ahli, do Al-Nassr e do Al-Ittihad, o Al-Hilal será o primeiro candidato".

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
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E prosseguiu: "Todos os dados confirmam que o Al-Hilal é o melhor, o mais preparado, o mais completo e o mais estável, e com esses incentivos a torcida deve apoiar o time para o sucesso do campeonato".

Já Nasser Al-Shamrani afirmou: "O Al-Hilal é sempre candidato a qualquer título que dispute, e isso é verdade, mas a questão também depende dos dados, porque precisamos ser realistas no futebol, e o Al-Hilal passa por um momento de estabilidade".

Por outro lado, Mohammed Al-Deayea descartou a conquista do título do Campeonato Saudita pelo Al-Hilal com a presença do treinador italiano Simone Inzaghi, mas expressou sua esperança de que ele corrija seus erros por meio de uma revisão feita pelo príncipe Al-Walid bin Talal, dono do clube.

E explicou: "Inzaghi precisa evitar os erros que cometeu na temporada passada, e isso só será possível por meio da realização de reuniões com ele, algo que não acontecia na temporada passada, quando o treinador italiano era o número 1 no clube".

E concluiu: "Espero que o campeão do campeonato seja o Al-Hilal, seguido pelo Al-Nassr, pelo Al-Qadsiah, pelo Al-Ahli e depois pelo Al-Ittihad, que não será capaz de competir".

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