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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Entre eles, o alvo de Real Madrid e Barcelona: Messi escolhe os 10 melhores talentos do mundo

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A lenda do tango escolheu um de seus compatriotas

A "Adidas" lançou neste domingo a terceira temporada de sua campanha "Messi +10", na qual o astro argentino Lionel Messi aparece e escolhe os 10 melhores talentos emergentes do futebol.

A conta "Adidas Football" publicou na plataforma "X" um vídeo da campanha, com o seguinte comentário: "Um legado sobre o qual construímos. O próximo capítulo começa aqui. Conheçam as estrelas em ascensão do Messi +10, terceira temporada".

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As escolhas de Messi incluíram 7 jogadores e 3 jogadoras, com destaque para o promissor astro do Arsenal, o inglês Max Dowman, de 16 anos.

Também apareceram nas escolhas do ídolo argentino seu compatriota Thomas Aranda, jogador do Boca Juniors, e Gilberto Mora, estrela do Tijuana, do México, que se tornou alvo do interesse de vários grandes clubes europeus, especialmente Barcelona e Real Madrid, segundo relatos da imprensa.

Os 10 jogadores foram os seguintes:

  • Thomas Aranda (Argentina – Boca Juniors)
  • Can Uzun (Turquia – Eintracht Frankfurt)
  • Gilberto Mora (México – Tijuana)
  • Max Dowman (Inglaterra – Arsenal)
  • Xavier Jozo (Estados Unidos – Crystal Palace)
  • Jesús Rodríguez (Espanha – Como)
  • Kees Smit (Holanda – AZ Alkmaar)
  • A jogadora Chloe Sarroi (Inglaterra – Chelsea)
  • A jogadora Giovanna Waksman (Brasil – Olympique Lyon)
  • A jogadora Lotta Friede (Alemanha – Hamburgo)

A campanha começou em janeiro de 2025, quando Messi deu conselhos a 10 talentos emergentes, entre eles Lamine Yamal, astro do Barcelona, sobre como lidar com a pressão. Depois veio a segunda temporada, em outubro de 2025, que reuniu nomes como Nico Paz, Rio Ngumoha e André Santos.


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