Entre eles estão Mbappé e Vinícius... Seis jogadores do Real Madrid correm o risco de serem suspensos para o jogo contra o Bayern de Munique

O Real Madrid enfrenta um complexo desafio disciplinar na partida que disputará contra o Bayern de Munique, na próxima terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Real Madrid entrará em campo correndo o risco de perder seis jogadores para a partida de volta, marcada para o Allianz Arena, em Munique, caso recebam novos cartões amarelos, de acordo com as regras da UEFA.

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A lista dos jogadores ameaçados de ausência devido ao acúmulo de cartões inclui: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dean Hooysen e Álvaro Carreras.

Mbappé juntou-se aos companheiros na “fase de risco”, após receber um cartão na partida de volta das oitavas de final contra o Manchester City.

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, espera superar esse problema e sair com o mínimo de perdas, especialmente diante da ausência de vários de seus astros por lesão.