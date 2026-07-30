O espanhol Xavi Hernández, ex-treinador do Barcelona, entrou em disputa com três portugueses para comandar o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na próxima temporada, como substituto do técnico alemão Matthias Jaissle.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, nesta quinta-feira, para assumir o Newcastle United na próxima temporada, como substituto de seu antigo treinador, Eddie Howe.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o português Rui Pedro, diretor esportivo do Al-Ahli, está concentrado em três nomes para negociar no momento atual, com o objetivo de comandar a equipe saudita na próxima temporada.

Xavi apareceu no topo da lista de candidatos, apesar de estar afastado do trabalho de treinador há cerca de duas temporadas, mais precisamente desde sua saída do comando do Barcelona ao fim da temporada 2023-2024.

A lista incluiu também o técnico português Vítor Pereira, que comandou o próprio Al-Ahli na temporada 2013-2014, e cuja última passagem como treinador foi ao lado do Nottingham Forest na segunda metade da temporada passada.

Outro português colocado pelo Al-Ahli na lista de candidatos é Nuno Espírito Santo, atual treinador do West Ham United, que já trabalhou no rival tradicional Al-Ittihad entre 2022 e 2023, quando conquistou com o clube os títulos da liga e da supercopa.

O jornal esclareceu que essa é a lista principal na qual Rui Pedro está concentrado, havendo uma lista reserva que inclui o português Sérgio Conceição, que treinou o Al-Ittihad na temporada passada, e o holandês Arne Slot, ex-treinador do Liverpool.

No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que Slot não pensa em comandar o Al-Ahli no momento atual, pois aguarda a proposta adequada para retornar ao trabalho em uma das grandes ligas europeias.

Vale lembrar que Jaissle comanda o Al-Ahli desde 2023, tendo conseguido conquistar com o clube o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas temporadas consecutivas, além de ter vencido com ele o título da Supercopa Saudita após uma ausência de nove anos completos.