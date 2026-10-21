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Winners Walk - Laureus World Sports Awards Madrid 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Entre eles, a dupla do Barcelona: Kroos elege os 5 melhores meio-campistas da história

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões
L. Modric
T. Kroos
Xavi Hernández
Espanha
Alemanha
Croácia

O astro alemão preferiu se aposentar no auge de sua carreira

O alemão Toni Kroos, ex-craque do Real Madrid, escolheu os 5 melhores meio-campistas da história do futebol, colocando seu ex-companheiro no clube merengue e atual jogador do Milan, o croata Luka Modric, na primeira posição.

A classificação de Kroos, que ele revelou nesta quarta-feira através do podcast "Einfach mal Luppen", ficou da seguinte forma: Modric em primeiro lugar, seguido pelo espanhol Andrés Iniesta, depois seu compatriota Xavi Hernández, o inglês Steven Gerrard em quarto, enquanto o alemão Michael Ballack ocupou a quinta posição.

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A escolha de Modric no topo reflete a grande consideração que o craque croata tem por parte de seu ex-companheiro, depois de a dupla ter formado um dos meio-campos mais notáveis da história recente.

Kroos e Modric jogaram juntos nas fileiras do Real Madrid por 10 temporadas, desde a chegada do alemão ao clube em 2014, vindo do Bayern de Munique, até sua aposentadoria do futebol em 2024.

Os dois jogadores, ao lado do brasileiro Casemiro, formaram um trio central na equipe e contribuíram para uma era repleta de conquistas, com destaque para os 5 títulos da Liga dos Campeões da Europa durante o período em que estiveram juntos.

Kroos disputou 465 partidas com a camisa do Real Madrid, enquanto Modric participou de 597 jogos ao longo de sua trajetória com o clube, que se estendeu de 2012 a 2025.


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