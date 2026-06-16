Entre críticas e elogios... Al-Owais, a muralha saudita que brilhou na noite da Copa do Mundo

As reações da torcida foram variadas após a excelente atuação de Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, durante o confronto contra o Uruguai, que terminou empatado em 1 a 1, na primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, em uma partida em que o goleiro saudita se tornou o principal tema de discussão após o apito final.

A maioria das reações foi de elogios absolutos, já que grande parte da torcida considerou que Al-Owais fez uma de suas melhores partidas internacionais de todos os tempos, depois de defender nove tentativas perigosas contra seu gol, incluindo quatro chutes de dentro da área, além de defesas decisivas em momentos críticos da partida, que mantiveram a seleção saudita na partida até os últimos instantes.

Muitos passaram a chamá-lo de “a muralha saudita”, afirmando que ele foi o principal responsável pelo empate da seleção saudita diante de uma das mais fortes seleções da América do Sul.

Os números de Al-Owais na partida mostraram claramente o tamanho de seu impacto, já que ele não foi apenas um goleiro lidando com bolas comuns, mas enfrentou pressão contínua e ataques repetidos, especialmente no segundo tempo, que contou com intensa posse de bola do Uruguai e tentativas repetidas de romper a defesa saudita.

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Apesar disso, ele manteve a concentração e conseguiu defender várias bolas difíceis, entre elas o chute forte de Ogarti que acertou a trave e a tentativa perigosa de Federico Valverde, que ele afastou com uma reação rápida.

Por outro lado, as críticas não ficaram de fora, já que alguns observadores consideraram que o gol sofrido pela seleção saudita aos 80 minutos não ficou longe da responsabilidade do goleiro, depois que Maximiliano Araújo aproveitou um rebote de Al-Owais dentro da área e mandou a bola para o fundo da rede. Esses espectadores consideraram que o manejo da bola naquela jogada poderia ter sido melhor, especialmente devido à delicadeza do momento do gol e seu impacto direto no resultado da partida.

Apesar dessa polêmica, a maioria concordou que Al-Owais foi, sem dúvida, o grande destaque da partida, não apenas pelo número de defesas, mas pelo momento em que elas ocorreram, diante de chances claras que quase garantiram a vitória ao Uruguai. Muitos também apontaram que seu desempenho nesse nível devolveu a confiança à seleção saudita e provou que a equipe conta com um goleiro capaz de fazer a diferença nos maiores palcos.

Entre elogios que o descrevem como herói e críticas que colocam questionamentos sobre a jogada do gol, Al-Owais saiu da noite contra o Uruguai no centro da polêmica, mas também no centro do consenso de que foi uma das principais razões para a Arábia Saudita permanecer na partida até o fim, em uma atuação na Copa do Mundo que permanecerá na memória dos torcedores por muito tempo.