Entre Al-Owais e Al-Aqidi... Donis escolhe o goleiro da Arábia Saudita contra o Uruguai

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, já praticamente decidiu quem será o goleiro que defenderá a baliza dos “Verdes” no confronto contra o Uruguai na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita enfrenta a uruguaia na madrugada da próxima terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornal saudita “Al-Yaum” informou que Donis decidiu escalar Mohammed Al-Owais como titular na baliza, apesar de Nawaf Al-Aqidi ter se recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos.

O jornal explicou que essa escolha se deve à participação de Al-Owais nos três últimos amistosos, o que o deixa mais preparado para disputar a Copa do Mundo em detrimento de Al-Aqidi.

Além disso, a comissão técnica se recusa a arriscar com o goleiro Nawaf Al-Aqidi, depois que ele ficou fora da seleção nas últimas três partidas devido a uma lesão, por receio de que a lesão se agrave durante a Copa do Mundo.

Al-Aqidi era o goleiro titular da seleção saudita nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, mas a queda em seu desempenho e os erros repetidos trouxeram Mohammed Al-Owais de volta à lista do “Verde” desde março passado.