Entre Al Hilal e Al Qadisiyah: Firas Al Buraikan, uma bomba-relógio dentro do Al Ahli

O futuro de Firas Al-Buraikan tornou-se um dos assuntos mais quentes dentro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, não por causa de um desejo do jogador de deixar o clube, mas por causa das circunstâncias que envolvem a equipe no momento atual, que podem transformar um de seus principais craques em um alvo tentador para os rivais a qualquer instante.

Durante a última janela de transferências de inverno, o nome de Al-Buraikan foi oferecido ao Al-Hilal, mas a diretoria do clube preferiu não avançar no negócio naquele momento por falta do orçamento necessário, apesar da convicção de vários dirigentes sobre o potencial do atacante do Al-Ahli.

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A cláusula de rescisão muda a equação

Firas Al-Buraikan possui em seu contrato uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de riais, um número que não parece impossível para clubes que dispõem de grande poder financeiro, especialmente se entenderem que o jogador representa um reforço técnico real para o seu projeto.

E com os rumores que circulam atualmente sobre a possibilidade de o Al-Hilal se mexer novamente, além do interesse do Al-Qadsiah, o caso de Al-Buraikan pode se transformar em um dos principais destaques do mercado de transferências, caso algum clube decida pagar o valor da cláusula de rescisão.

O Al-Ahli precisa se movimentar

O problema para o Al-Ahli não está na existência de interesse pelo jogador, algo natural com qualquer craque em grande fase, mas a verdadeira crise reside no clima de instabilidade que o clube vive ultimamente, seja no nível da comissão técnica ou no ambiente administrativo, o que pode dar às demais equipes a oportunidade de tentar aproveitar a situação.

Por isso, a diretoria do Al-Ahli precisa encerrar esse assunto rapidamente, seja renovando a confiança no jogador e dando a ele um papel maior dentro do novo projeto, seja confirmando de forma clara que pretende mantê-lo, pois a continuidade da incerteza fará de Al-Buraikan uma verdadeira bomba-relógio, capaz de explodir a qualquer momento, especialmente com a aproximação do início da nova temporada.