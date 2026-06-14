Entre a segurança e a opção “Philip Lam”… Uma decisão difícil aguarda Flick no campo de treinamento do Barcelona

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou o plano de Hans Flick, técnico do Barcelona, para resolver a crise na lateral direita na próxima temporada.

Entre os assuntos que podem ser discutidos no Barcelona durante a pré-temporada, que começa em 13 de julho, está a posição de lateral-direito. Caso não haja nenhuma proposta e o jogador queira sair, Jules Koundé permanecerá no time, o que descarta a possibilidade de contratação de um novo jogador.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, Hans Flick, técnico do Barça, outras opções, como Eric Garcia e Araujo, além da possibilidade de contratar João Cancelo de forma definitiva, bem como dois jovens jogadores, Xavi Espart e Héctor Fort, que participarão da pré-temporada, a menos que haja alguma mudança em suas intenções.

O técnico alemão pode ter que tomar uma decisão difícil entre Xavi Espert e Héctor Fort, dois jogadores com características diferentes e que oferecem soluções distintas para a mesma posição.

Por um lado, Héctor Fort possui experiência anterior com o time principal e demonstrou serenidade em situações difíceis. Durante sua passagem pelo Elche na última temporada, o jogador formado na base do clube, com contrato até 2029, demonstrou boa compreensão do jogo e alta disciplina tática, marcando três gols e dando duas assistências.

Por outro lado, Xavi Espart representa uma alternativa promissora. Flick já elogiou a calma e o equilíbrio do jogador com a bola, dizendo: “Fiquei impressionado com a sua confiança com a bola; ele se assemelha um pouco a Philipp Lahm”.

Além disso, quando lesões na defesa obrigaram o Barcelona a buscar alternativas, Flick declarou publicamente que Espart é uma “excelente opção”.

Ele explicou que acompanhou a evolução de Espart, que se recuperou bem da lesão e que está oferecendo soluções para a equipe neste momento difícil.

Flick acredita que Espart é capaz de trazer uma nova perspectiva para o lado direito.

O desafio que Flick enfrenta é encontrar o jogador certo. Enquanto Fort oferece mais segurança e maior experiência competitiva, Espart pode trazer um elemento adicional de flexibilidade e dinamismo. A escolha dependerá não apenas do talento individual, mas também das necessidades da equipe.

Éric Garcia pode ser um forte candidato e uma escolha surpreendente para Flick, pois sempre que teve a chance, impressionou a todos com seu desempenho. É verdade que ele não impressionou tanto quanto Araújo, que raramente foi escalado, apesar de já ter jogado como lateral-direito, além de João Cancelo, em sua posição natural.