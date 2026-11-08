Entre a repetição e a desistência: nova surpresa sobre a partida entre Al-Nassr e Al-Wasl

O caso da partida adiada entre o saudita Al-Nassr e o emiradense Al-Wasl entrou em uma nova fase, após surgir uma data proposta para a realização do confronto que não foi disputado pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, em meio à continuidade das consultas dentro da confederação continental para definir seu destino.

Fontes da Confederação Asiática de Futebol revelaram ao jornal "Asharq Al-Awsat" que a diretoria de competições propôs o dia 28 de dezembro próximo como nova data para a partida, mas a proposta ainda não recebeu a aprovação final e continua em estudo pelos órgãos competentes.

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Isso ocorre após a movimentação oficial da diretoria do Al-Nassr junto à Confederação Asiática, por meio de uma carta à qual anexou documentos que confirmam a prontidão do clube para sediar o jogo em Riad, além de sua capacidade de receber a delegação do Al-Wasl e oferecer todos os preparativos necessários para a realização da partida em sua data original.

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A crise remonta ao não deslocamento da delegação do time emiradense ao reino, o que impediu a realização do confronto na data marcada e levou o Al-Nassr a reivindicar a preservação de seus direitos regulamentares e legais.

As comissões competentes ainda analisam as circunstâncias do caso nos aspectos jurídico e logístico, antes de tomar a decisão final, seja reagendando a partida ou definindo seu resultado conforme os regulamentos.

A Federação Saudita de Futebol havia confirmado, em comunicado oficial, sua articulação com o Al-Nassr e os órgãos competentes para receber a delegação do Al-Wasl, apontando a conclusão dos procedimentos de autorizações de voo e a provisão dos requisitos regulamentares, além da notificação das confederações Asiática e Emiradense e do clube emiradense a esse respeito.

Também esclareceu a chegada do observador da partida e da equipe de arbitragem a Riad em preparação para a realização do jogo.