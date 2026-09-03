Um relatório da imprensa afirmou que o caso da morte de Diego Armando Maradona entra em suas etapas finais, com o depoimento das testemunhas de defesa começando a partir da próxima quinta-feira.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o tribunal ouvirá o depoimento da médica e perita Antonio José Maya.

Maya é cirurgiã, médica legista e testemunha pericial do principal réu, Leopoldo Luque, e fez parte do conselho médico multidisciplinar criado em 2021 para avaliar as circunstâncias da morte de Maradona.

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Os promotores e a acusação concluíram a apresentação de suas provas na última terça-feira com os depoimentos dos peritos José Luis Covelli e Ramiro Laria, que também são membros do conselho médico, e que concluíram que as condutas dos médicos responsáveis pela saúde de Maradona foram "insuficientes, deficientes e imprudentes".

Maradona deveria ter sido internado em uma instituição médica

Tanto Covelli, especialista em psiquiatria e medicina legal, quanto Laria, médico clínico, declararam na última terça-feira que o ex-jogador de futebol deveria ter sido internado em uma instituição médica após sua última intervenção cirúrgica, em vez de ser tratado em casa.

Por sua parte, Maya afirmou em 2021 que a morte de Maradona foi súbita e que não havia histórico de doença arterial coronariana que pudesse torná-la previsível.

No entanto, Gustavo Di Nero, cardiologista que fez parte daquela comissão médica, declarou em meados de agosto que os profissionais responsáveis pela saúde do astro ignoraram diversos sinais de alerta compatíveis com insuficiência cardíaca.

Di Nero apontou em seu depoimento "sinais de alerta" que apareceram em Maradona durante as duas últimas semanas de sua vida, como acúmulo de líquidos, problemas respiratórios e alteração do estado de consciência.

O cardiologista também apontou a taquicardia e a pressão arterial elevada registradas pelas enfermeiras, e afirmou que, se recebesse um paciente em seu consultório com esses valores, "lhe administraria medicação".

Maradona morreu em 25 de novembro de 2020 enquanto passava por tratamento domiciliar em uma casa nos arredores de Buenos Aires, depois de ter sido submetido a uma cirurgia para tratar um hematoma subdural na cabeça no início daquele mês.

Após a morte, o sistema judicial formou um conselho médico multidisciplinar composto por peritos oficiais — incluindo médicos legistas, um cardiologista, dois psiquiatras, um toxicologista, um nefrologista e um hepatologista — além de peritos da defesa e da acusação.

Como ficou demonstrado no julgamento, os médicos responsáveis pela saúde de Maradona eram o neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados.

A partir da próxima quinta-feira, o tribunal ouvirá os peritos do conselho médico apresentados por esses acusados, além de outras testemunhas apresentadas pelas demais equipes de defesa.

Além de Luque e Cosachov, a lista de acusados neste caso inclui a coordenadora do setor de atendimento domiciliar da empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; o psicólogo Carlos Díaz; o médico Pedro Di Spagna; o coordenador de enfermagem Mariano Perroni; e o enfermeiro Ricardo Almirón; todos acusados do crime de homicídio simples com dolo eventual.

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