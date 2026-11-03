Entre a maldição do Al Ittihad e os rumores do Al Ahly: por que as negociações do Fenerbahçe com Conceição fracassaram?

A maldição do clube Al Ittihad continuou perseguindo o técnico português Sérgio Conceição, em meio a notícias sobre a possibilidade de seu retorno à Saudi Pro League, pela porta do vizinho e rival tradicional Al Ahli.

Conceição deixou o comando do Al Ittihad após o término da última temporada, depois de fracassar em conduzir a equipe à conquista de qualquer título, sem conseguir assumir nenhum novo clube até o momento.

As últimas horas testemunharam a vinculação do nome do técnico português ao comando de um novo clube, o Fenerbahçe, como substituto do técnico turco İsmail Kartal, que deixou o cargo no mês de outubro passado.

No entanto, o jornalista turco Yağız Sabuncuoğlu afirmou que o Fenerbahçe chegou a um acordo com o turco Emre Belözoğlu, diretor técnico do Kasımpaşa, para comandar a equipe no próximo período.

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou o motivo do fracasso das negociações do clube turco com Conceição, afirmando que o técnico português deseja comandar um dos clubes das cinco grandes ligas no próximo período.

Isso ocorre no momento em que o nome de Conceição foi vinculado à possibilidade de comandar o Al Ahli no próximo período, caso o técnico holandês Marino Pušić seja demitido do cargo.

Vale lembrar que Conceição possui uma trajetória de destaque nos gramados europeus, cuja etapa mais marcante foi ao lado do clube português Porto, além do Milan, com o qual conquistou o título da Supercopa da Itália no ano passado.