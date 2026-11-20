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Gennaro Gattuso, técnico da Lazio, revelou um episódio curioso que viveu nesta semana: ele pensou em pular um portão fechado para chegar ao campo de treinamento, mas desistiu da ideia para não passar por ridículo.

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Segundo o jornal espanhol "Marca", Gattuso não conseguiu ignorar o evento mundial do lançamento do jogo "Grand Theft Auto", que atraiu a atenção de milhões de pessoas e empolgou muitos jogadores de futebol, que aguardavam o retorno do game 13 anos após o lançamento da versão anterior.

Vários atletas demonstraram entusiasmo para experimentar o novo jogo, entre eles Dele Bashiru, jogador da Lazio, que disse: "Baixei ontem, mas ainda não joguei. Vou jogar hoje".

O jogador revelou que o companheiro Nuno Tavares é, ao lado dele, um dos mais interessados em videogames no vestiário da equipe.

Questionado se seria um problema para ele um de seus jogadores passar a madrugada jogando "Grand Theft Auto 6", Gattuso respondeu: "Se alguém quiser jogar PlayStation, é problema dele. Eu nem sei se esse jogo já foi lançado, não sei do que vocês estão falando".

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E acrescentou: "Não penso nesse tipo de problema de jeito nenhum. Nunca me passou pela cabeça ir até um jogador e perguntar a que horas ele foi dormir ou se jogou Grand Theft Auto".

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O treinador continuou: "Amanhã de manhã, às 9h, vamos todos tomar café da manhã juntos. Vou estar lá extremamente atento para ver se alguém ficou acordado até tarde da noite ou não".

Em outro momento, o técnico italiano, conhecido por sua personalidade explosiva e atitudes espontâneas, contou um episódio curioso que aconteceu com ele nesta semana, quando chegou ao centro de treinamento e encontrou o portão principal fechado, o que o obrigou a pensar em entrar por outro lugar.

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"Como sou uma pessoa que acredita em sorte e azar ligados aos hábitos, pensei em repetir o que tinha feito também desta vez", disse Gattuso, sorrindo.

O técnico da Lazio relembrou um episódio anterior, em que pulou um dos portões de sua casa depois de encontrá-lo fechado, para não se atrasar para um treino.

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Desta vez, Gattuso pensou em repetir a mesma atitude, mas recuou e preferiu entrar por outro caminho. "Eu queria deixar o carro em frente ao portão e pular por cima dele, mas depois preferi não passar por bobo e entrei por outra entrada", explicou.

Deixando de lado essas situações engraçadas, Gattuso falou com seriedade sobre sua experiência na Lazio, clube que assumiu no último verão, e garantiu estar feliz no clube e com vontade de permanecer por muito tempo.

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Sobre o assunto, completou: "Eu me sinto bem aqui e espero ficar por muito tempo. Quando alguém chega a um lugar como este, onde existem todas as condições necessárias para trabalhar bem, é natural pensar em se estabelecer e criar raízes".