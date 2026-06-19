O início da seleção portuguesa na atual Copa do Mundo não poderia ter sido mais conturbado do que está sendo agora; desde a enorme polêmica gerada pela ida à praia poucos dias antes da partida de estreia, até o empate com a República Democrática do Congo por 1 a 1, até os rumores crescentes que apontam para a saída do técnico Roberto Martínez do comando técnico assim que a Copa do Mundo terminar.

E a situação não parou por aí: o desempenho abaixo das expectativas do jovem astro João Neves e suas declarações polêmicas na zona mista em Houston acenderam uma tempestade de especulações sobre a natureza da relação entre os jogadores da equipe e seu lendário capitão, Cristiano Ronaldo.

As palavras que desencadearam essa crise vieram da própria boca de Neves, que recebeu o prêmio de melhor jogador da partida e marcou o único gol de Portugal contra o Congo, quando disse na zona mista: “Todos sabemos o que Cristiano fez por nós, pela seleção e pelo mundo do futebol, mas, neste momento, ele sabe muito bem, assim como nós, que não é diferente dos demais jogadores. Ele é apenas mais um jogador da equipe que ajuda o grupo exatamente como todos os outros, e está aqui para cumprir seu papel e apoiar a seleção como qualquer outro jogador”, declarações que foram interpretadas como uma desvalorização do capitão.

Esse clima tenso levou todos a aguardarem ansiosamente a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 19 de junho, em simultâneo ao retorno de Portugal aos treinos em “Palm Beach” após um dia de descanso; onde a Federação Portuguesa de Futebol escolheu o zagueiro robusto Roben Dias para falar com a imprensa, após sua ausência na primeira partida por não estar 100% em forma fisicamente.

O zagueiro do Manchester City fez questão de responder a todas as perguntas com o objetivo de evitar qualquer polêmica, comentando, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Cristiano está sempre sob os holofotes, mas acho que todos nós estamos envolvidos neste momento, e não vejo nada de anormal acontecendo. As coisas têm sido assim desde que me juntei à seleção e continuarão assim no futuro”. Ao ser novamente cercado de perguntas, ele insistiu: “Não há problema algum, é uma questão insignificante e sem valor”.

Díaz negou categoricamente a existência de qualquer indício de divisão dentro do vestiário da seleção, ao contrário do que se especula lá fora, usando a palavra “especulações” várias vezes em sua fala, e esclareceu: “Essa confusão não afeta nossa confiança nem nossa crença nas nossas capacidades e no que podemos alcançar. Acredito que esse tipo de grande torneio nunca corre de forma perfeita, e o surgimento de dificuldades logo no início é algo positivo; competições como essa só são vencidas se a equipe tiver a capacidade de crescer continuamente, jogo após jogo”.

Os jornalistas não deixaram de reabrir o “caso da praia”, que voltou a ser destaque; os jogadores, incluindo Ronaldo, enfrentaram críticas severas em Portugal após passarem algumas horas nas praias de Miami apenas 96 horas antes de seu primeiro confronto contra o Congo. Diaz, que está pronto para ser titular na próxima partida contra o Uzbequistão, respondeu dirigindo suas críticas à imprensa portuguesa: “A maior parte da culpa recai sobre vocês, devido à falta de informação do público que lê tudo o que vocês publicam; é seu dever transmitir a verdade com precisão. Acho que ir à praia é algo natural e até benéfico para nós; se feito da maneira certa, traz apenas aspectos positivos. O técnico não teve medo de tomar essa decisão, mesmo sabendo das críticas, e eu tiro o chapéu para ele por isso.”

Apesar do clima de tensão em torno da seleção portuguesa, a situação nas tabelas ainda não chegou a um ponto crítico; afinal, vitórias nos próximos dois jogos contra o Uzbequistão e a Colômbia garantirão à Portugal a classificação como líder do grupo, o que significa que o destino da equipe ainda está nas próprias mãos. Diaz encerrou suas declarações com uma advertência e voltando o foco para o confronto da próxima terça-feira: “Não espero cenários ideais em que todos fiquem de pé para nos aplaudir; o mais importante para nós agora é mantermos os pés no chão.”