Entre a confirmação e a negação... Será que uma sósia de Shakira animou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo?

Mal a Copa do Mundo de 2026 havia começado de fato dentro do campo, e já se viu no centro de uma polêmica inesperada, desta vez fora do âmbito do futebol, mais precisamente após a cerimônia de abertura realizada no famoso Estádio Azteca, na capital mexicana, antes da partida entre México e África do Sul.

A cerimônia, que durou cerca de 20 minutos, contou com a participação da estrela colombiana Shakira, que costuma estar associada aos grandes eventos da história da Copa do Mundo. Ela fez uma apresentação musical diante de um público de mais de 80 mil espectadores, em uma cena que trouxe à memória sua famosa participação na edição de 2010.

Shakira apareceu durante a cerimônia usando óculos escuros e um look chamativo composto por um terno amarelo e uma saia roxa, e apresentou uma das músicas do novo campeonato ao lado do astro nigeriano Burna Boy, em meio a uma grande interação com o público nas arquibancadas.

Dos aplausos à dúvida

No entanto, assim que a apresentação terminou, uma onda de controvérsia incomum começou a se espalhar nas redes sociais, onde alguns usuários questionaram a identidade da estrela colombiana, e alguns chegaram a alegar que quem apareceu no palco não era a verdadeira Shakira.

De acordo com o que observou a rede francesa RMC, comentários polêmicos se espalharam, entre eles aqueles que apontaram diferenças nos movimentos no palco, enquanto outros falaram sobre mudanças na altura ou na aparência geral; alguns usuários, com ironia, a descreveram como uma “cópia não original”.

Com o aumento da discussão, o caso se tornou objeto de análises em grande escala, com a circulação de vídeos que mostram o momento em close e o comparam com looks anteriores da estrela internacional.

X

“Investigações” nas redes sociais

Em meio à polêmica, uma seguidora tentou pôr um fim a essas especulações por meio do que descreveu como uma “investigação minuciosa”, na qual concluiu que quem apareceu no show era realmente Shakira.

Ela baseou sua análise em detalhes minuciosos, entre eles uma marca visível na testa que acompanha a estrela há anos, além de outras explicações, como o uso de sapatos de salto alto, que podem afetar a altura aparente, bem como possibilidades relacionadas a mudanças na aparência geral com o passar do tempo.

Ela também observou que algumas das mudanças percebidas pelo público podem estar relacionadas ao estilo de iluminação ou ao ângulo da filmagem, e não à presença de outra pessoa no palco.

Shakira responde à sua maneira

Antes do show, Shakira havia publicado em suas contas oficiais fotos e vídeos dos ensaios, nos quais também aparecia usando óculos escuros, o que acrescentou um novo elemento à polêmica que se seguiu.

Após o término do show, a estrela colombiana publicou várias fotos no “Stories” do Instagram, de dentro do Estádio Azteca, enviando uma mensagem de felicitações pelo início do campeonato, além de fotos dos bastidores com várias estrelas participantes.