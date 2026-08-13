Luca Zidane, goleiro do Leganés, da Espanha, elogiou sua experiência com a seleção da Argélia e a participação na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Luca disse, em entrevista à rádio Cadena SER: "Foi uma experiência incrível. É a melhor coisa que qualquer jogador de futebol pode vivenciar".

Ainda assim, o goleiro de 28 anos sente certo pesar pelo desempenho de sua equipe no torneio.

E explicou: "Esperávamos chegar a fases mais avançadas, mas a Suíça nos eliminou, e as coisas não saíram como planejamos. Guardarei essa lembrança da Copa do Mundo".

A seleção da Argélia se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Suíça pelo placar de 2 a 0 na partida disputada no estádio BC Place, na cidade de Vancouver, no Canadá.

O goleiro também falou sobre um dos momentos mais marcantes de sua participação na Copa do Mundo, ao explicar: "A partida contra a Argentina, comandada por Lionel Messi, foi difícil. Quando você joga contra um dos melhores jogadores da história, a coisa fica muito complicada".

Essa experiência no mais alto nível internacional enriquecerá a trajetória do novo jogador do Leganés, que agora foca na próxima temporada na Espanha.

Após vivenciar a Copa do Mundo com a Argélia, o goleiro, que não teve destaque expressivo durante o torneio, espera consolidar de forma definitiva sua posição no clube e continuar defendendo o gol da Argélia nas próximas competições.