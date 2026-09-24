Pouco antes da meia hora de jogo no duelo com a Oranje na noite de quinta-feira, o atacante Kai Havertz caiu no gramado. Após um breve atendimento, a equipe médica da seleção da DFB deu sinal para a substituição e, aos 30 minutos, o estreante pela seleção Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) entrou no lugar de Havertz.

Imediatamente antes de o atacante do Arsenal levar a pior e cair, ele havia levado a mão à parte posterior da coxa. Ao que tudo indica, problemas musculares foram, portanto, o motivo pelo qual Havertz precisou deixar o campo cedo.

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O joelho do jogador de 27 anos também havia sido atingido pouco antes. O holandês Quinten Timber (Crystal Palace) acertou Havertz com uma entrada dura acima do joelho. Se isso também teve relação com a substituição permaneceu sem esclarecimento e, além disso, ainda não há um diagnóstico preciso da lesão.

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Enquanto isso, outro nome de peso, que Klopp queria escalar desde o início em sua estreia no banco de reservas da seleção alemã, nem chegou a entrar em campo. O meia do Bayern de Munique aparentemente apresentou problemas musculares durante o aquecimento, por isso Klopp precisou cortá-lo de sua formação inicial em cima da hora. O jogador do Mainz, Nadiem Amiri, entrou de forma inesperada no meio-campo alemão.

Havertz havia tido um bom início na nova temporada após uma campanha passada marcada por lesões. No campeão inglês Arsenal, ele é absoluto entre os titulares e, nos sete primeiros jogos oficiais de 2026/27, já marcou três gols. Em Amsterdã, ele disputou na noite de quinta-feira sua 63ª partida pela seleção, e na fracassada Copa do Mundo de 2026 Havertz entrou em campo quatro vezes (três gols).