Entrada decisiva de Lukaku garante um ponto para a Bélgica contra o Egito

Na noite de segunda-feira, a Bélgica evitou por pouco uma derrota na Copa do Mundo na América do Norte. Os Diabos Vermelhos empataram em 1 a 1 em Seattle contra o Egito, que por um momento parecia estar a caminho de uma vitória histórica. Um gol contra de Mohamed Hany, forçado pelo substituto Romelu Lukaku, trouxe alívio aos belgas no meio do segundo tempo.

No Seattle Stadium, a Bélgica começou com Kevin De Bruyne, Jérémy Doku e Leandro Trossard atrás do atacante Charles De Ketelaere. O Egito contou com o craque Mohamed Salah, que comemorava seu 34º aniversário. De Bruyne esteve perto de abrir o placar logo no início com um chute que passou raspando a trave.

A fase inicial foi difícil para a equipe do técnico Rudi Garcia. O Egito forçava a Bélgica a cometer erros, fazendo com que os europeus quase não tivessem chances. Após cartões amarelos para Mostafa Attia e Timothy Castagne, os africanos assumiram cada vez mais a iniciativa.

Essa superioridade foi recompensada aos vinte minutos. Emam Ashour avançou pela lateral e chutou a bola com força e rasteira no canto, passando por Thibaut Courtois: 0 a 1. Foi seu primeiro gol pelo Egito e, de imediato, um gol muito importante.

A Bélgica continuou a ter muitas dificuldades contra a bem organizada defesa egípcia. Trossard desperdiçou oportunidades, enquanto o craque Doku mal teve espaço. Pouco antes do intervalo, Courtois manteve a sua equipa na partida com uma bela defesa num remate de Omar Marmoush.

Após o intervalo, a Bélgica aumentou a pressão. De Bruyne acertou em cheio na trave em uma bela cobrança de falta e Youri Tielemans chutou por pouco ao lado. Do outro lado, Ashour perdeu uma chance enorme de fazer o 0-2 para o Egito ao mandar a bola para longe na segunda bola.

A 25 minutos do fim, Garcia colocou Lukaku em campo. O atacante teve impacto imediato. Apenas 22 segundos após sua entrada, ele forçou um gol contra de Mohamed Hany após um cruzamento de Thomas Meunier: 1 a 1.

Nos minutos finais, a Bélgica aumentou ainda mais a pressão. O recém-entrado Brandon Mechele esteve perto do gol da vitória aos 83 minutos, mas viu sua cabeçada, após uma cobrança de falta desviada, ser defendida com brilhantismo pelo goleiro egípcio. Mesmo depois disso, ambas as equipes tiveram mais oportunidades, mas não houve mais um vencedor.

Com isso, Bélgica e Egito estreiam na Copa do Mundo com um ponto no Grupo G. Na terça-feira, às 3h da madrugada (horário da Holanda), será disputada a outra partida de estreia deste grupo, entre Irã e Nova Zelândia.