Entorno de Álvarez: Atlético vai oferecer Julián ao Barcelona em janeiro

A janela de transferências acabou, mas o nome de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, continua a receber grande atenção no cenário esportivo.

O jornal Sport noticiou que as declarações do jornalista José Álvarez, no programa El Chiringuito, reacenderam um cenário empolgante, uma vez que o Barcelona poderia ter margem nas regras do fair play financeiro que lhe permitiria contratar o jogador, enquanto o Atlético poderia se ver obrigado a colocá-lo à venda em janeiro próximo, diante de uma situação que o entorno do jogador, segundo as informações que circulam, considera ter se tornado insustentável.

O jornalista espanhol afirmou, durante a transmissão ao vivo, que recebeu uma mensagem clara do entorno de Julián Álvarez.

E enfatizou: "A ideia que o entorno de Álvarez transmite é decisiva, a de que ele não quer voltar a jogar no Atlético de Madrid. A situação vai se tornar insustentável de agora até janeiro. O entorno de Julián acredita que será o Atlético quem oferecerá Julián ao Barcelona no mercado de inverno."

Segundo essa versão, o Atlético de Madrid poderia se ver obrigado a entrar em contato com o Barcelona e perguntar: "Vocês o querem?".

Acredita-se que a pressão em torno do jogador, as vaias semanais e o esgotamento psicológico do qual Álvarez sofre tenham levado a situação a um ponto crítico.

José Álvarez explicou que o jogador será alvo de vaias toda semana, e que ele não terá vontade de continuar no Atlético de Madrid, o que poderia levar o clube madrilenho a vendê-lo para conseguir o dinheiro necessário para fechar suas próprias contratações.

O jornalista chegou até a insinuar a possibilidade de uma reviravolta chamativa, dizendo: "De agora até janeiro, fiquem atentos à possibilidade de que seja o Atlético quem levante o telefone, porque a situação será insustentável."

E há outro elemento importante na versão de José Álvarez, que consiste no surgimento de novas partes que entraram na negociação, pessoas que têm vínculos com ambos os clubes e que poderiam influenciar no rumo do negócio.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora