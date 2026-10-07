A Federação Norueguesa de Futebol apresentou duas queixas oficiais a dois comitês vinculados à Federação Internacional (FIFA), acusando seu presidente, Gianni Infantino, de possível abuso de poder e conflito de interesses, em um momento em que ele enfrenta uma onda crescente de críticas.

Segundo a agência de notícias francesa, as duas queixas abordam três questões: o plano cancelado de Infantino de abrir a Copa do Mundo a investimentos do setor privado, a revogação da suspensão do astro norte-americano Folarin Balogun durante o Mundial de 2026, após a intervenção de Donald Trump, e a concessão ao presidente norte-americano do chamado "Prêmio FIFA da Paz".

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A primeira queixa foi apresentada ontem, terça-feira, ao Comitê de Ética, e exige que ele investigue "a conduta do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e de quaisquer outras pessoas que a investigação venha a revelar, em relação a possíveis violações do código de ética da FIFA".

Já a segunda queixa foi dirigida ao Comitê de Governança, Auditoria e Compliance, e exige que ele verifique se "o sistema de governança, de controle financeiro, de controles internos e os processos de tomada de decisão da FIFA funcionaram da maneira pretendida".

Trump, o denominador comum

A presidente da Federação Norueguesa, Lise Klaveness, conhecida por sua franqueza e por sua antiga oposição a Infantino, considera que Trump é o elo entre as três questões, segundo declarou ao jornal "The Times".

No que diz respeito ao plano "FIFA Forward Enterprise", a empresa de capital de risco pertencente a Josh Kushner, irmão de Jared Kushner, genro de Trump, deveria ser a principal investidora nele.

O plano, lançado por Infantino em julho, após o grande sucesso do Mundial deste ano no Canadá, no México e nos Estados Unidos, permitia que investidores do setor privado comprassem participações em uma empresa criada no âmbito da iniciativa. Mas a onda de objeções obrigou Infantino a um recuo constrangedor em questão de dias.

Klaveness afirmou: "A FIFA Forward Enterprise é uma questão de governança, mas está ligada às outras duas questões por causa do possível conflito de interesses e do abuso de cargo. Há um fio que liga essas três questões, e é o próprio sistema político".

E questionou: "Trata-se de abuso de poder ou de abuso de cargo? Trata-se de uma violação da neutralidade política? Isso está em conformidade com as regras de governança, considerando que o conselho da FIFA deveria ser o órgão estratégico e que o presidente, na prática, não deveria dispor de nenhum poder unilateral?".

Sem adversário

Klaveness (45 anos) havia pedido a Infantino, em agosto passado, que renunciasse e abandonasse sua busca por um quarto e último mandato. Mas o suíço (56 anos) confirmou que vai se candidatar à reeleição em março próximo, e nenhum adversário anunciou sua candidatura até o momento.

Klaveness afirmou que não vai disputar a corrida, embora alguns observadores, entre eles Sepp Blatter, antecessor de Infantino, considerem que ela tem qualificações para presidir a FIFA. O presidente da União Europeia de Futebol (UEFA), o esloveno Aleksander Ceferin, também declarou não ter interesse em se candidatar.

O canadense Victor Montagliani, presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), é o adversário mais provável.



