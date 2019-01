Entidade confirma que iniciará buscas submarinas pelo avião de Emiliano Sala

Após completar uma semana do desaparecimento de Emiliano Sala, familiares e amigos deram mais um passo na busca privada pelo jogador. Além de sobrevoar a possível área na qual o avião que transportava o argentino teria caído, nesta segunda-feira (28), os parentes de Sala contrataram uma empresa especializada em buscas subaquáticas.

We will be having a briefing for the press at the Guernsey Airport at 4pm this afternoon. #EmilianoSala #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala