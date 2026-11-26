VAR anula gol no fim e United empata jogo caótico em Lisboa
Com o confronto de quarta-feira pela Champions League empatado em 2 a 2 aos 82 minutos, Bruno Fernandes cobrou um escanteio que o goleiro Kaique, do Sporting, pareceu espalmar para dentro do próprio gol sob pressão. Após uma longa revisão do VAR, o árbitro Szymon Marciniak consultou o monitor à beira do campo e anulou o lance.
Mais cedo, em uma noite agitada no Estádio José Alvalade, Luis Suarez colocou os donos da casa à frente em cobrança de pênalti, depois de Senne Lammens defender sua primeira tentativa momentos antes. O United também teve um gol de empate de Amad Diallo anulado porque Marciniak havia apitado antes uma falta de Youri Tielemans.
Fernandes virou o jogo após o intervalo: converteu um pênalti e, depois, viu uma irregularidade no gramado desviar seu chute rasteiro, que passou pelo goleiro. No entanto, Lammens falhou ao tentar segurar um cruzamento no fim e permitiu que Suarez empatasse, antes de Tielemans ser expulso nos acréscimos.
UEFA esclarece motivo da anulação do gol
A entidade que comanda o futebol europeu se pronunciou rapidamente sobre a decisão controversa no fim da partida em Lisboa. Segundo o The Independent, a UEFA afirmou que Patrick Dorgu "cometeu uma falta no goleiro do Sporting antes de a bola entrar no gol".
As imagens mostraram Dorgu fazendo contato com Kaique dentro da pequena área quando o escanteio foi cobrado. Lisandro Martinez e Leny Yoro também cercaram de perto o goleiro do Sporting, o que influenciou a decisão de Marciniak de marcar a falta contra os visitantes.
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A decisão contrastou com um lance ocorrido no início deste mês, no empate por 4 a 4 entre United e Aston Villa pela Premier League. Naquela partida, Dorgu marcou após Lammens disputar a bola de maneira semelhante com Zion Suzuki, goleiro do Villa, mas o gol foi validado.
Erros defensivos atrapalham início de Pochettino
O empate deixa o United na 19ª posição da Champions League e prolonga a espera de Pochettino pela primeira vitória desde que substituiu Michael Carrick. Sua passagem começou com a derrota por 4 a 0 para o Liverpool no domingo, partida em que Yoro foi expulso injustamente aos oito minutos.
As falhas defensivas recorrentes continuam custando caro ao United. Ao cometer dois pênaltis em um intervalo de três minutos, algo inédito para o clube na competição desde 1998, o time chegou a cinco penalidades cometidas em todas as competições nesta temporada e sofreu o primeiro gol em sete jogos consecutivos.
Pressão aumenta e United terá desfalque no meio-campo
Na 19ª posição, o United precisa recuperar terreno na Europa enquanto Pochettino busca estabilidade. Eliminar as custosas falhas de Lammens e os problemas de uma defesa frágil será fundamental para iniciar uma reação.
Pochettino também terá de ajustar seus planos para o meio-campo após a expulsão de Tielemans no fim. Conter a indisciplina segue como prioridade urgente enquanto o United tenta salvar sua campanha.