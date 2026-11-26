Compartilhar Siga GOAL no Google

Mauricio Pochettino segue em busca da primeira vitória como técnico do Manchester United após uma noite de caos na Champions League. O time acreditou ter garantido uma vitória dramática em Lisboa, mas uma intervenção controversa do VAR nos instantes finais o deixou sem os três pontos.

Publicidade

VAR anula gol no fim e United empata jogo caótico em Lisboa

Com o confronto de quarta-feira pela Champions League empatado em 2 a 2 aos 82 minutos, Bruno Fernandes cobrou um escanteio que o goleiro Kaique, do Sporting, pareceu espalmar para dentro do próprio gol sob pressão. Após uma longa revisão do VAR, o árbitro Szymon Marciniak consultou o monitor à beira do campo e anulou o lance.

Mais cedo, em uma noite agitada no Estádio José Alvalade, Luis Suarez colocou os donos da casa à frente em cobrança de pênalti, depois de Senne Lammens defender sua primeira tentativa momentos antes. O United também teve um gol de empate de Amad Diallo anulado porque Marciniak havia apitado antes uma falta de Youri Tielemans.

Fernandes virou o jogo após o intervalo: converteu um pênalti e, depois, viu uma irregularidade no gramado desviar seu chute rasteiro, que passou pelo goleiro. No entanto, Lammens falhou ao tentar segurar um cruzamento no fim e permitiu que Suarez empatasse , antes de Tielemans ser expulso nos acréscimos.

UEFA esclarece motivo da anulação do gol

A entidade que comanda o futebol europeu se pronunciou rapidamente sobre a decisão controversa no fim da partida em Lisboa. Segundo o The Independent, a UEFA afirmou que Patrick Dorgu "cometeu uma falta no goleiro do Sporting antes de a bola entrar no gol".

Publicidade Publicidade

As imagens mostraram Dorgu fazendo contato com Kaique dentro da pequena área quando o escanteio foi cobrado. Lisandro Martinez e Leny Yoro também cercaram de perto o goleiro do Sporting, o que influenciou a decisão de Marciniak de marcar a falta contra os visitantes.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

A decisão contrastou com um lance ocorrido no início deste mês, no empate por 4 a 4 entre United e Aston Villa pela Premier League. Naquela partida, Dorgu marcou após Lammens disputar a bola de maneira semelhante com Zion Suzuki, goleiro do Villa, mas o gol foi validado.

Erros defensivos atrapalham início de Pochettino

O empate deixa o United na 19ª posição da Champions League e prolonga a espera de Pochettino pela primeira vitória desde que substituiu Michael Carrick. Sua passagem começou com a derrota por 4 a 0 para o Liverpool no domingo, partida em que Yoro foi expulso injustamente aos oito minutos .

Publicidade

As falhas defensivas recorrentes continuam custando caro ao United. Ao cometer dois pênaltis em um intervalo de três minutos, algo inédito para o clube na competição desde 1998, o time chegou a cinco penalidades cometidas em todas as competições nesta temporada e sofreu o primeiro gol em sete jogos consecutivos.

Pressão aumenta e United terá desfalque no meio-campo

Na 19ª posição, o United precisa recuperar terreno na Europa enquanto Pochettino busca estabilidade. Eliminar as custosas falhas de Lammens e os problemas de uma defesa frágil será fundamental para iniciar uma reação.

Publicidade

Pochettino também terá de ajustar seus planos para o meio-campo após a expulsão de Tielemans no fim. Conter a indisciplina segue como prioridade urgente enquanto o United tenta salvar sua campanha.