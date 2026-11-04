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Michael Carrick pareceu ter uma discussão acalorada com Matheus Cunha após a impressionante virada do Manchester United contra a Roma na Champions League, na noite de terça-feira. Apesar de o atacante brasileiro ter sido decisivo para a grande vitória em Old Trafford, o técnico do Manchester United foi visto indicando a Cunha que seguisse para o túnel logo após o apito final.

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Atuação de gala agridoce de Cunha

O United teve um início desastroso na terça-feira e ficou dois gols atrás em apenas 17 minutos, após um gol de Matias Soule e um pênalti convertido por Donyell Malen. Bruno Fernandes iniciou a reação no segundo tempo ao marcar de pênalti, antes de Cunha assumir o protagonismo com dois gols de perto e garantir uma vitória dramática por 3 a 2, que encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer.

Mas a alegria incontida do brasileiro teve um preço. Cunha recebeu um cartão amarelo por tirar a camisa e pular na torcida para comemorar seu segundo gol. Depois, uma entrada no fim da partida sobre Leonardo Balerdi lhe rendeu o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão.

Quando o árbitro apitou o fim do jogo, os jogadores do United correram para comemorar a vitória crucial. A festa, porém, foi interrompida pelo que pareceu ser uma discussão acalorada entre Carrick e Cunha. O técnico foi visto ordenando com firmeza que o autor do gol da vitória seguisse para o túnel. Apesar da aparência de tensão, a rápida intervenção de Carrick serviu apenas para proteger seu atacante de uma punição adicional, já que as regras do futebol proíbem expressamente que jogadores expulsos voltem ao campo após a partida.

“É por isso que queremos que ele esteja aqui”

Apesar da expulsão no fim, Carrick evitou fazer críticas duras ao seu jogador decisivo. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico do United destacou a contribuição fundamental do atacante para aliviar a pressão crescente em Old Trafford.

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“Decepcionado com a forma como terminou, mas, mais uma vez, isso só mostra o quanto ele se importa e o quanto está disposto a fazer”, explicou Carrick. “Quando ele está com essa mentalidade e nesse estado de espírito, é por isso que queremos que ele esteja aqui.”

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Paixão de quem é “brasileiro demais”

Cunha falou sobre o fim caótico da partida em entrevista ao CBS Sports Golazo e, em tom de brincadeira, atribuiu as comemorações exageradas ao fato de ser “brasileiro demais” e demonstrar paixão.

“Que dia mágico. Claro, tirando o cartão vermelho”, disse. “Mas, sim, tudo o que você pode oferecer a este clube e sempre sonhar em fazer parte de algo inacreditável. E vir para cá e conseguir essa virada neste momento tão difícil da temporada.”

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Ao falar sobre seu papel como jogador capaz de fazer a diferença, acrescentou: “Hoje foi um dia abençoado para mim. Sempre digo a mim mesmo que, se eu precisar ser esse cara e assumir a responsabilidade nos momentos difíceis, estarei lá.”

Teste crucial em competição nacional pela frente

A expulsão de Cunha significa que ele perderá o próximo jogo do United na Champions League, contra o Sporting, em 25 de novembro, em Portugal. Sua suspensão, porém, vale apenas para competições europeias.

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O brasileiro segue à disposição para as competições nacionais e será uma peça importante quando a equipe de Carrick receber o Aston Villa pela Premier League no domingo. Agora que o momento finalmente é favorável, conquistar outro resultado positivo antes da próxima pausa de duas semanas para as seleções será essencial para o Manchester United.