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A ausência de Bruno Fernandes no treino de sexta-feira deixou os torcedores do Manchester United apreensivos com a condição física do capitão. Enquanto o time se prepara para um confronto crucial da Premier League com o Brentford, a situação do meia português se tornou o principal assunto em Carrington.

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Mal-estar leva a descanso por precaução em Carrington

A preocupação com a disponibilidade de Fernandes surgiu depois que o Manchester United divulgou imagens do treino de sexta-feira de manhã em Carrington sem o capitão. O meia, porém, não está lesionado e ficou de fora apenas por precaução após se sentir um pouco indisposto, segundo a ESPN.

O técnico Mauricio Pochettino deu descanso ao meia português para garantir que ele esteja em sua melhor condição no confronto de sábado à tarde pela Premier League. O United espera que Fernandes se recupere a tempo de começar a partida contra o Brentford.

A regularidade de Fernandes e os dois gols no meio da semana

Os torcedores têm motivos para estar otimistas diante da impressionante regularidade de Fernandes em Old Trafford. Desde sua chegada, em janeiro de 2020, ele perdeu apenas seis partidas e está praticamente sempre disponível.

Embora sua campanha atual não tenha alcançado o patamar de recordes da temporada passada , ele segue como um dos melhores jogadores do United, com seis participações em gols na Premier League: quatro gols e duas assistências. Ele também chega motivado pelos dois gols marcados no meio da semana, que impulsionaram uma virada contra seu ex-clube Sporting em uma competição europeia.

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Pochettino busca primeira vitória contra um Brentford confiante

A condição física de Fernandes é fundamental para Pochettino, que busca sua primeira vitória após o empate por 2 a 2 com o Sporting na Champions League.

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"Estou muito orgulhoso dos jogadores", disse Pochettino após a partida. "Foi um jogo difícil. Gostei do time que atuou durante os 90 minutos, da personalidade, do caráter. É difícil encontrar um jogo em que você seja punido em uma única partida. Fomos muito punidos em lances decisivos. Hoje mostramos como queremos jogar depois de apenas uma semana trabalhando juntos."

O Brentford visita Old Trafford cheio de confiança após vencer o Everton por 4 a 0 no fim de semana passado, embora o técnico Keith Andrews admire seu colega. "É alguém que conhecemos", disse Andrews. "Estudei bastante os times dele ao longo da minha trajetória como treinador e sempre o admirei muito. Mesmo antes do time dele no Tottenham, havia o time dele no Southampton."

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Andrews também percebeu mudanças táticas logo de início, apesar do pouco tempo de treino e da expulsão de Leny Yoro no início do jogo contra o Liverpool . "Dá para perceber características dele como treinador e o que ele gostaria de implementar em seu novo time no United", acrescentou. "Esperamos um Manchester United muito bem organizado, embora o time tenha tido pouco tempo para trabalhar em campo."

Teste importante em Old Trafford

O confronto de sábado dá a Pochettino a chance imediata de transformar os bons momentos contra Liverpool e Sporting em sua primeira vitória, diante de um Brentford confiante. Se Fernandes superar o leve mal-estar durante a noite, como se espera, sua criatividade e o faro de gol demonstrado no meio da semana serão decisivos em Old Trafford.