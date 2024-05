Entenda como comprar criptomoeda popular no esporte e em outras áreas

Em virtude de qualidades como facilidade de movimentação e transparência em suas movimentações, as criptomoedas vêm encontrando cada vez mais aceitação em diferentes setores da sociedade.

Inclusive nos esportes, afinal, diversos clubes e confederações de modalidades esportivas já lançaram criptomoedas como forma de arrecadar fundos para as suas atividades. Só para ilustrar, podemos citar Juventus (de Turim), São Paulo, Corinthians e Flamengo como exemplos de clubes que já lançaram criptomoedas.

Como se sabe, as criptomoedas são um tipo de ativo relativamente novo. Ademais, sua negociação ocorre em um mercado em que há constantes mudanças. Por esses motivos, nem sempre são muito bem compreendidas pelo público em geral. E, para quem gosta de investir, saber comprar criptomoeda é quase um pré-requisito.

Diante disso, a plataforma educacional 99Bitcoins tenta resolver este problema.

Com a finalidade de informar às pessoas, o 99Bitcoins disponibiliza guias, notícias e outros conteúdos de natureza educacional sobre as criptomoedas em geral, além do Bitcoin, a criptomoeda mais famosa.

99Bitcoins lança seu próprio token

99Bitcoins lança seu próprio token

Recentemente, o 99Bitcoins lançou uma nova criptomoeda chamada $99BTC. Seu suprimento é, coerentemente com o nome, de 99 bilhões de tokens. A pré-venda, que está em andamento, recebeu uma alocação de 15% do total. Os interessados em participar podem considerar comprar criptomoeda durante este período inicial para aproveitar potenciais benefícios futuros.

Os demais tokens foram destinados a despesas de desenvolvimento, recompensas para membros da comunidade, despesas de marketing, fundo para manutenção de liquidez e, por fim, remuneração do staking.

Staking, por sua vez, é o depósito de tokens de uma criptomoeda em troca do qual o detentor dos tokens recebe mais tokens. Portanto, pode-se pensar na realização do staking como o depósito de dinheiro em uma poupança. A alocação de tokens para a remuneração de staking evita que a recompensa dessa atividade exija a emissão de mais tokens, a qual poderia diluir o valor daqueles já existentes.

Os membros da comunidade ligada ao $99BTC poderão receber recompensas por concluírem testes sobre criptomoedas. Assim, eles têm uma chance de ganhar para aprender. Segundo a equipe do 99Bitcoins, este é justamente um dos motivos para o lançamento da criptomoeda de sua plataforma.

Projeto já tem grande base de usuários

Analistas do mercado de criptomoedas vêm apontando alguns fatores que podem contribuir para a valorização do token do 99Bitcoins. Um deles é o sucesso que a plataforma já alcançou. Conta com mais de 2 milhões de usuários. Além disso, seu canal no YouTube tem mais de 700 mil assinantes. Essa base de interessados pode ser eficaz para a divulgação do $99BTC e servir de trampolim para a sua valorização.

Ademais, a proporção relativamente alta do suprimento de tokens de $99BTC (17%) que a equipe do projeto pôs à parte para recompensar os membros da comunidade sugere boas oportunidades de ganhos.

Também pode ser considerado promissor o intuito da equipe do $99BTC de fazer uma ponte de modo a permitir que sua criptomoeda opere na rede do Bitcoin no futuro próximo. Isso pode torná-la mais segura e aumentar seu valor.

Além disso, segundo o cronograma no site do 99Bitcoins, deve haver lançamentos de $99BTC em exchanges descentralizadas no terceiro trimestre deste ano, seguidos de lançamentos em exchanges centralizadas no trimestre seguinte. Esses lançamentos devem dar mais visibilidade à criptomoeda e torná-la mais acessível, oferecendo ótima oportunidade para comprar criptomoeda de forma mais prática e ampla.

Mercado cripto já mostrou valorizações explosivas

No começo do ano passado, algumas criptomoedas, como Pepe Coin e Sponge, sofreram valorizações explosivas. Desde então, ganhou intensidade a busca dos investidores por novos projetos de criptomoedas que possam sofrer valorizações similares. Em virtude das razões que expusemos acima e do preço relativamente baixo da criptomoeda no momento, o $99BTC é forte candidato a atrair o interesse dos investidores.

Quando este artigo foi concluído, a criptomoeda estava em oferta por 0,104 centavo de dólar por token. No entanto, à medida que a pré-venda for progredindo, o preço da criptomoeda aumentará. Por isso, é recomendável que quem quiser adquirir a criptomoeda na pré-venda faça-o o mais cedo que puder.

Até a conclusão deste artigo, o projeto já arrecadou mais de US$ 1.5 milhão em $99BTC. Esse fluxo de fundos para a criptomoeda em sua pré-venda parece um sinal de confiança em suas chances de valorização, além de interesse em outras possibilidades de ganho com ela, como staking e testes.

É possível comprar $99BTC com cartão de crédito ou com as criptomoedas USDT, ETH e BNB. A compra com esta última criptomoeda, contudo, não dá direito a fazer staking durante a pré-venda. Ou seja, o comprador dos tokens não poderá obter renda passiva durante o período de retenção dos tokens. Os compradores de $99BTC na pré-venda terão acesso aos seus tokens pouco após o fim da pré-venda.

Um fato interessante é que a plataforma 99Bitcoins fará um airdrop (depósito gratuito de tokens) que distribuirá 99.999 dólares de $99BTC entre 99 membros da comunidade. Informações sobre este e outros aspectos da disponibilização da criptomoeda podem ser obtidas no site de sua pré-venda.

Embora o $99BTC seja uma criptomoeda promissora, lembramos aos interessados em comprar criptomoeda que é essencial fazerem sua própria pesquisa sobre a criptomoeda em questão e tirarem suas próprias conclusões sobre a conveniência de adquiri-la na pré-venda em andamento.

