Entenda a homenagem de Diego Costa na comemoração de gol do Atlético de Madrid

Brasileiro naturalizado espanhol exibiu camisa de companheira que passou por delicada cirurgia no cérebro

Autor do gol do no empate por 1 a 1 com o , neste domingo, no San Mames, Diego Costa chamou a atenção ao correr para o banco de reservas logo após balançar as redes e exibir a camisa de Virginia Torrecilla.

Para ella, para @VirginiiiaTr

Diego Costa dedicó el gol a su compañera operada de un tumor cerebral. #VolverEsGanar pic.twitter.com/XEl4gIz3rD — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 14, 2020

Virginia é jogadora do Atlético de Madrid e da seleção espanhola. Versátil, atua tanto no meio-campo como no ataque. Ela chegou à capital espanhola no ano passado, depois de se destacar pelo , da , e logo se tornou titular.

Uma notícia inesperada, porém, interrompeu a trajetória de sucesso no novo clube. Após sentir fortes dores cervicais e de cabeça, Virginia, 25 anos, consultou um médico no início de maio e foi diagnosticada com um tumor cerebral maligno.



A jogadora foi submetida a uma operação no dia 21 para a retirada do tumor. Felizmente, tudo correu bem, e Virginia já iniciou a recuperação para logo poder retornar aos gramados. Neste domingo, ela inclusive usou o Instagram para agradecer a homenagem de Diego.



"A vida me deu um golpe porque sabe que posso contra isso e muito mais! Detalhes como este fazem com que eu não tenha medo de nada", escreveu, postando imagens da homenagem do atacante.

Diego Costa marcou para o Atlético aos 38 minutos do primeiro tempo, após receber bom passe de Koke na área. Dois minutos antes, Muniain havia aberto o placar para os donos da casa.

Este foi apenas o terceiro gol do brasileiro naturalizado espanhol nesta temporada de , em 14 jogos disputados. Diego sofreu com problemas físicos e em novembro teve que operar uma hérnia.

O Atleti conta com mais gols do artilheiro para subir na tabela nesta reta final da temporada. A equipe de Simeone é apenas a sexta colocada, com 46 pontos, fora da zona de classificação à .