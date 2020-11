Entenda a briga entre Aubameyang, do Arsenal, e Toni Kroos, do Real Madrid

Os craques de La Liga e Premier League trocaram farpas através das redes sociais por conta do modo como alguns jogadores comemoram seus gols

Os craques Pierre-Emerick Aubameyang, do , e Toni Kroos, do , trocaram farpas na internet nos últimos dias. O motivo? O modo como alguns jogadores comemoram seus gols.

Durante conversa no podcast Einfach mal Luppen, o meia alemão criticou as comemorações mais elaboradas, com danças, coreografias ou uso de outros objetos, como máscaras, chupetas e etc. Além disso, Kroos citou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang enquanto dava um exemplo do tipo de celebração a qual se referia.

“Eu acho muito idiota [comemorações deste tipo]. É ainda pior quando têm objetos escondidos nos meiões. Aubameyang comemorou uma vez com uma máscara. Isso não funciona para mim. Não acho que seja um bom exemplo. É uma loucura”, criticou o craque do Real, segundo o jornal Sport Bild.

Dentre seus muitos gols marcados, Aubameyang já os comemorou usando algumas máscaras, como de Pantera Negra, Batman ou Homem Aranha. Então, ao saber do ocorrido, o atacante do Arsenal usou suas redes sociais para rebater as críticas feitas pelo meia alemão.

Foto: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

No post, o gabonês explicou que fez isso por seus filhos e aproveitou para mostrar uma imagem de um desenho feito por uma criança, que escolheu representar Aubameyang como sinônimo de felicidade.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020

“Esse tal de Toni Kroos tem filhos? Só para lembrar: fiz isso pelo meu filho algumas vezes e faria de novo. Espero que você tenha filhos um dia e os faça felizes como essas crianças do ensino fundamental. E não esqueça use a máscara, fique seguro, beijos”, escreveu o centroavante do Arsenal.

Obviamente, o recado chegou até Toni Kroos, que também não exitou em responder a mensagem, também através de suas redes sociais, afirmando ter três filhos.

THIS Toni Kroos has 3 Kids😘 https://t.co/7OTx9KS0pj — Toni Kroos (@ToniKroos) November 12, 2020

No mesmo podcast, Kroos também chegou a criticar a Fifa e a Uefa por conta das novas competições que as entidades insistem em criar, o que torna o calendário cada vez mais apertado.

"No final de contas, de todas essas competições que estão inventando, somos fantoches da Fifa e da Uefa. (A Liga das Nações e o servem) Para sugar economicamente e sugar os jogadores. É bom deixar as coisas como estão se já funcionam", finalizou o craque do Real.