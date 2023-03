Entenda a briga Andrés Sanchez x Chicão, ex-zagueiro do Corinthians

Ex-zagueiro e cartola corintiano trocam farpas há bastante tempo; Eles conviveram no Corinthians entre 2008 e 2011

O noticiário do Corinthians ficou agitado nesta quarta-feira (15), mas o motivo nada tem a ver com peças do atual elenco do clube. Andrés Sanchez, ex-presidente do Timão, e Chicão, ex-zagueiro, trocaram farpas nas redes sociais por conta de uma briga que rola há muito tempo, desde que trabalharam juntos no clube do Parque São Jorge.

Em 2011, na véspera de um Corinthians x São Paulo, Chicão foi sacado do time titular alvinegro pelo então técnico Tite e não gostou. Na ocasião, o zagueiro deixou o grupo, pediu para não ser relacionado e alegou problemas emocionais: “O Tite me chamou na sala dele antes do treino e me deu a notícia. Não esperava sair do time. Disse que respeito a decisão dele, mas que não tenho condições emocionais de ajudar. No meu contrato não fala que tenho de ser titular, mas não esperava essa decisão. Não é questão de não querer ficar no banco”, disse em entrevista ao GE, na época.

Desde então, as partes não têm um bom relacionamento. O ex-presidente já chegou a falar que Chicão não teria sido tão profissional. O ex-zagueiro, também vale lembrar, colocou o Corinthians na Justiça após acertar com o Flamengo, por conta de uma diferença no pagamento dos direitos de arena, mas acabou sendo derrotado no pedido.

Novo capítulo da briga

Tudo voltou à tona quando Andrés foi perguntado sobre o jogador que mais odeia no meio do futebol. O cartola, sem papas na língua, respondeu.

"Chicão, que é um jogador covarde, um jogador que nunca teve posição dentro do elenco, chegou para ser capitão, mas não tomava atitude, ficava falando pelos cantos. Nunca me fez mal, nunca fiz mal a ele, nada contra, mas era capitão, não dava entrevista. No dia que foi afastado do jogo, parou o carro para dar entrevista. Quando separou, dei conselhos. Nada contra, mas tenho que defender o Corinthians. Entrou na Justiça erradamente, perdeu tudo, faz parte”, disse em entrevista ao podcast Casal Coringão.

Resposta de Chicão

Depois disso, Chicão foi as suas redes sociais e desafiou o ex-presidente a comparecer na Neo Química Arena para ver quem seria o mais “vaiado” na presença da Fiel.

“Eu sou covarde? Encontrei ele no aeroporto, abaixou a cabeça e virou as costas. Onde eu ando tem 50 pessoas querendo tirar foto comigo". Só dando risada mesmo. No aeroporto pipocou, agora quer enganar o torcedor. Vou desafiar você: Arena lotada, eu e você. Vamos ver quem vai ser vaiado e quem vai ser aplaudido. Eu nunca sai escoltado, sempre fui aplaudido. Já você não pode dizer o mesmo. Covarde é você”, disse o ex-zagueiro.

Tréplica de Sanchez

A última parte, até então, da briga, foi por parte de Andrés Sanchez. O ex-presidente utilizou o Twitter para rebater Chicão, onde o desafiou a entrar na Justiça novamente e pediu para o ex-zagueiro explicar a ausência no Majestoso.

"Chicão é covarde. Ele renega, tudo bem... Agora faltar com a verdade? Não sabia. Cruzamos realmente no aeroporto. Te olhei, você me olhou, virei a cara para não falar contigo. Recorra à Justiça! Talvez ganhe o processo em cima do Corinthians. Ligue para outros atletas entrarem também."

"Te encontro onde você quiser, Chicão. Pode ser na Arena, nas quadras das torcidas... É só escolher. Duro será ficar ao seu lado!"

"E, calma! Ainda terá de explicar por qual motivo foi embora da concentração no jogo contra o São Paulo. Tem jogadores que ainda estão na ativa... O Tite também!"