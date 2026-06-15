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Wout Weghorst Imago
Daily Loos

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"Então você trouxe o Weghorst para forçar a situação, e depois não o coloca em campo quando é preciso"

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W. Weghorst
M. Depay

Johan Derksen criticou a política de substituições do técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman. O técnico da seleção holandesa foi alvo de muitas críticas após o empate contra o Japão. Derksen também teria feito uma escolha diferente, como ele mesmo revelou no podcast “Groeten uit Grolloo”.

Se dependesse de Derksen, Weghorst deveria ter sido preferido a Memphis Depay no domingo à noite, que entrou aos 70 minutos no lugar de Donyell Malen.

Segundo Derksen, a seleção holandesa mal conseguia avançar e ele acredita que o atacante do Ajax ainda poderia ter forçado algo. “Em determinado momento, você joga uma partida muito difícil contra o Japão. Eles não conseguiam avançar pelo meio. Então você acaba tendo uma partida entediante”, começa Derksen.

“E então você trouxe Wout Weghorst para forçar alguma coisa, mas não o coloca em campo no momento em que é preciso”, continua Derksen, que indica que Memphis não joga há alguns meses e não tem mais velocidade nas pernas.

“Você leva o Weghorst por um motivo: se não consegue avançar, pode forçar a jogada e lançar bolas na área. A força bruta deve então cabeceá-las. Esse era o jogo ideal para isso. A substituição do Memphis não fez o menor sentido.”

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Derksen conclui que, em sua opinião, Koeman falhou nesse aspecto. “Foi uma avaliação errada de Koeman. O papel de Koeman nisso tudo levou ao empate”, afirma ele.

Weghorst acabou ficando no banco durante toda a partida. O outro atacante, Brian Brobbey, entrou em campo pouco antes do fim.

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