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As declarações de Uli Hoeneß sobre Jamal Musiala continuam sendo tema de debate público. Agora, Lothar Matthäus também fez críticas.

Em sua coluna na Sky, o recordista de jogos pela seleção alemã criticou especialmente o trecho em que Hoeneß, ao mencionar o histórico médico de Musiala, questionou se a relação entre o salário anual do jogador e seu desempenho ainda fazia sentido.

"Se Hoeneß estava se referindo à relação entre custo e desempenho, então, por outro lado, seria preciso ao menos dobrar, se não triplicar, o salário de Michael Olise, em particular, pois seu valor de mercado subiu para entre 150 e 200 milhões de euros desde sua contratação (por 50 milhões de euros)", escreveu Matthäus.

Segundo Matthäus, tanto o clube quanto o jogador assumem certo risco em toda assinatura de contrato, "porque, ao assinar um contrato, não se sabe que rumo as coisas vão tomar". No caso de Olise, "as coisas vêm melhorando continuamente há um ano e meio", mas é preciso considerar também o outro lado da moeda.

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"Se Musiala ganha demais porque não está disponível no momento, Olise ou outros jogadores do Bayern que rendem acima das expectativas, por outro lado, ganhariam de menos", argumentou o comentarista da Sky. Por isso, ele também vê com ressalvas as declarações de Hoeneß.

Getty Images

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O que mais Lothar Matthäus disse sobre as declarações de Uli Hoeneß?

De modo geral, porém, ele consegue entender as declarações do dirigente do Bayern. Na noite de domingo, no Sky90, Matthäus levantou a hipótese de que Hoeneß não queria atacar Musiala com suas palavras, mas sim motivá-lo ainda mais.

"Ele dá uma leve provocada. Não se trata apenas de protegê-lo, mas também de enfrentar adversidades de vez em quando. Acho que Uli quis criar essa adversidade com a declaração. Também acho aceitável que ele diga algo assim, porque não podemos ficar amenizando a situação e simplesmente esperar até que ele volte. Ele precisa mostrar serviço agora. Precisa passar por isso", explicou Matthäus na ocasião.

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Musiala sofreu sucessivos contratempos após sua grave lesão durante o Mundial de Clubes, no verão de 2025, e lida desde o fim de setembro com uma ruptura de fibras musculares. Além disso, após dois colapsos durante a preparação para a temporada atual, veio a público que o jogador da seleção alemã sofre de uma disfunção neurológica que provoca episódios temporários e breves de ausência, mas que podem ser bem tratados. Trata-se de uma forma de crise epiléptica.

O novo retorno de Musiala aos gramados está previsto para depois da próxima pausa para jogos das seleções, no fim do mês, quando o Bayern enfrenta o Colônia em 21 de novembro. Segundo Hoeneß, o técnico Vincent Kompany, que recentemente passou alguns dias no hospital devido a uma irritação das meninges, também poderá voltar à beira do campo nessa ocasião.

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Musiala entrou em campo em apenas quatro partidas nesta temporada. Na goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin, marcou um gol e deu uma assistência, mas não participou de outros gols.