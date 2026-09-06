"Os torcedores do Schalke, 95 por cento, chapeau, pelo que fizeram. Os outros... Eles deveriam se orgulhar por terem formado em sua academia de base um cara tão grandioso, que depois conseguiu dar o salto para o futebol mundial, se tornou o melhor goleiro do mundo e campeão do mundo. Então, esse tipo de palavrão não cabe. Podem vaiar, porque são contra o Bayern, mas essas expressões não são necessárias", disse Eberl após a partida.

Neuer, que foi formado no FC Schalke 04 e se transferiu para o FC Bayern em 2011 por 30 milhões de euros, sentiu claramente a rejeição dos torcedores do Schalke em seu retorno. Já no aquecimento, enfrentou a aversão em peso da Nordkurve e mais tarde o campeão do mundo de 2014 também foi vaiado em praticamente todos os toques na bola, além de ser alvo de cânticos. Entre outras coisas, eles entoaram: "Nós somos Schalker e você não."

Um apelo do ex-profissional Olaf Thon, que também atuou por S04 e FCB e que antes do jogo havia pedido "respeito e aceitação" em vez de vaias para Neuer, acabou não surtindo efeito. O ex-companheiro de Thon, Lothar Matthäus, também disse à Sky: "Na verdade, eles deveriam receber Manuel Neuer com aplausos, especialmente em seu último ano de Bundesliga." Mas o passado "conta pouco", afirmou Matthäus.

Apesar das manifestações de descontentamento, Neuer não se deixou abalar em sua relação especial com seu clube formador. Ele avaliou isso "como um elogio. Isso é amor." E acrescentou: "Foi bom estar aqui de novo. Passei 20 anos aqui e aprendi tudo. Minha família vive aqui. Eu realmente gostei muito."

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Para Neuer, ao mesmo tempo, pode ter sido também sua última atuação no Schalke como profissional. O jogador de 40 anos possivelmente está disputando sua última temporada e tem contrato com o FC Bayern apenas até o fim da temporada. "Nas últimas semanas, já falei com mais frequência sobre o meu futuro e não conto com a possibilidade de voltar a jogar na Veltins-Arena", disse Neuer.