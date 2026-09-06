Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082405490.jpgJan Huebner
Falko Blöding

Traduzido por

“Então, palavrões desse tipo não são adequados”: dirigente do Bayern, Max Eberl critica torcedores do Schalke 04

Bundesliga
Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
M. Neuer

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, criticou duramente as vaias e os insultos contra Manuel Neuer no 0 a 0 contra o Schalke 04. Para Eberl, as reações dos torcedores do S04 passaram claramente dos limites.

"Os torcedores do Schalke, 95 por cento, chapeau, pelo que fizeram. Os outros... Eles deveriam se orgulhar por terem formado em sua academia de base um cara tão grandioso, que depois conseguiu dar o salto para o futebol mundial, se tornou o melhor goleiro do mundo e campeão do mundo. Então, esse tipo de palavrão não cabe. Podem vaiar, porque são contra o Bayern, mas essas expressões não são necessárias", disse Eberl após a partida.

Neuer, que foi formado no FC Schalke 04 e se transferiu para o FC Bayern em 2011 por 30 milhões de euros, sentiu claramente a rejeição dos torcedores do Schalke em seu retorno. Já no aquecimento, enfrentou a aversão em peso da Nordkurve e mais tarde o campeão do mundo de 2014 também foi vaiado em praticamente todos os toques na bola, além de ser alvo de cânticos. Entre outras coisas, eles entoaram: "Nós somos Schalker e você não."

Um apelo do ex-profissional Olaf Thon, que também atuou por S04 e FCB e que antes do jogo havia pedido "respeito e aceitação" em vez de vaias para Neuer, acabou não surtindo efeito. O ex-companheiro de Thon, Lothar Matthäus, também disse à Sky: "Na verdade, eles deveriam receber Manuel Neuer com aplausos, especialmente em seu último ano de Bundesliga." Mas o passado "conta pouco", afirmou Matthäus.

Apesar das manifestações de descontentamento, Neuer não se deixou abalar em sua relação especial com seu clube formador. Ele avaliou isso "como um elogio. Isso é amor." E acrescentou: "Foi bom estar aqui de novo. Passei 20 anos aqui e aprendi tudo. Minha família vive aqui. Eu realmente gostei muito."

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Para Neuer, ao mesmo tempo, pode ter sido também sua última atuação no Schalke como profissional. O jogador de 40 anos possivelmente está disputando sua última temporada e tem contrato com o FC Bayern apenas até o fim da temporada. "Nas últimas semanas, já falei com mais frequência sobre o meu futuro e não conto com a possibilidade de voltar a jogar na Veltins-Arena", disse Neuer.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google