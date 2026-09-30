Em um programa da emissora francesa Canal+, exibido na quarta-feira em homenagem ao seu 40º aniversário, Giroud relembrou, em tom bem-humorado, janeiro de 2018.

Como havia perdido espaço no Arsenal e temia por sua vaga de titular na seleção francesa para a Copa do Mundo no verão de 2018, Giroud buscava uma transferência na janela de inverno. Uma das opções era o Borussia Dortmund, que manifestou interesse no atacante, então com 31 anos.

No entanto, no fim de janeiro de 2018, sua esposa Jen deu à luz Aaron, o terceiro dos quatro filhos do casal, e por isso era totalmente contra uma mudança. "Esquece", disse Giroud sobre uma ida para o Borussia. "Ela (a esposa Jen, nota da redação) me disse: 'Se você me levar agora para outro país, para a Alemanha - e ainda por cima para Dortmund... Então eu te mato'", contou, aos risos, o atacante, que atualmente joga pelo Lille, ao relembrar o recado da mulher.

Por que Olivier Giroud trocou o BVB pelo Chelsea?

Em vez de ir para Dortmund, Giroud acabou se transferindo para o Chelsea por 17 milhões de euros, podendo assim permanecer com a família em Londres. Ele fez parte de um efeito dominó entre atacantes: Pierre-Emerick Aubameyang deixou o Dortmund rumo ao Arsenal e assumiu o lugar de Giroud por lá, enquanto Michy Batshuayi saiu do Chelsea e se tornou no BVB o sucessor de Aubameyang.

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Além da felicidade familiar, o plano de Giroud também deu certo esportivamente. No Chelsea, ele passou a jogar mais vezes como titular e, na Copa do Mundo de 2018, foi o homem de referência no ataque da França na campanha do título mundial. Embora o jogador de 137 partidas pela seleção não tenha marcado nenhum gol no torneio e, por isso, tenha ouvido críticas, ele ainda assim teve papel importante na equipe do então técnico Didier Deschamps.

Giroud permaneceu no Chelsea por três anos e meio, antes de seguir para o Milan em 2021. Em 2024, foi para o Los Angeles FC, na MLS, mas apenas um ano depois o francês voltou à Europa e, ao mesmo tempo, ao seu país após 13 anos no exterior. Desde então, Giroud soma 12 gols em 50 partidas oficiais pelo Lille, e seu contrato termina no próximo verão. Então, o veterano deve encerrar a carreira, como anunciou agora à Canal+ e também ao L'Equipe.