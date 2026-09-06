"Então, esse tipo de palavrão não cabe": dirigente do Bayern, Max Eberl critica torcedores do Schalke 04

"Torcedores do Schalke: 95 por cento, chapéu, pelo que fizeram; o restante... Eles deveriam se orgulhar de terem formado em sua academia de base um cara tão grandioso, que depois conseguiu dar o salto para o futebol mundial, se tornou o melhor goleiro do mundo e campeão mundial. Esse tipo de palavrão não cabe. Podem vaiar porque são contra o Bayern, mas essas expressões não são necessárias", disse Eberl após a partida.

Neuer, que foi formado no FC Schalke 04 e se transferiu para o FC Bayern em 2011 por 30 milhões de euros, sentiu claramente a antipatia dos torcedores do Schalke em seu retorno. Já no aquecimento, recebeu toda a aversão da Nordkurve e mais tarde, o campeão mundial de 2014 também foi vaiado em praticamente todos os toques na bola, além de ser alvo de cânticos. Entre outras coisas, eles entoaram: "Nós somos Schalke, e você não."

Um apelo do ex-profissional Olaf Thon, que um dia também atuou por S04 e FCB e que antes do jogo havia pedido "respeito e aceitação" em vez de vaias para Neuer, não teve efeito. O ex-companheiro de equipe de Thon, Lothar Matthäus, também disse à Sky: "Na verdade, eles deveriam receber Manuel Neuer com aplausos, especialmente em seu último ano de Bundesliga." Mas o passado "conta pouco", segundo Matthäus.

Apesar das manifestações de descontentamento, Neuer não se deixou afastar de sua relação especial com o clube de sua base. Muito pelo contrário: para ele, o retorno ao seu antigo local de atuação foi um momento especial: "Foi bom estar aqui de novo. Passei 20 anos aqui e aprendi tudo. Minha família mora aqui. Eu realmente aproveitei muito."

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Ao mesmo tempo, pode ter sido a última atuação de Neuer no Schalke como profissional. O jogador de 40 anos possivelmente está fazendo sua última temporada e tem contrato com o FC Bayern apenas até o fim da temporada."Nas últimas semanas, já falei várias vezes sobre o meu futuro e não conto com a possibilidade de voltar a jogar na Veltins-Arena", disse Neuer.