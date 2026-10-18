O campeão inglês, que conta com o jogador da seleção Kai Havertz, venceu o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0 (0 a 0) e, com a sexta vitória em sete jogos na Premier League, fez um bom último teste para o duelo de peso contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, na quarta-feira (21h/DAZN).

O Arsenal manteve a segunda posição, com 18 pontos, à frente do Brighton & Hove Albion, que goleou o Crystal Palace por 5 a 0 e ocupa o terceiro lugar, dois pontos atrás dos Gunners.

"Às vezes, pode ser frustrante enfrentar um time tão difícil de superar. No primeiro tempo, não demos nenhum chute a gol, e precisávamos conversar sobre isso", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta. "Tivemos duas boas chances no segundo tempo, mas o único chute a gol entrou, com um leve desvio."

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Como Kai Havertz se saiu contra o Nottingham Forest?

Havertz foi titular da equipe de Mikel Arteta pelo sétimo jogo seguido na liga. Antes da partida, Arteta havia rebatido enfaticamente as dúvidas sobre a capacidade de marcar gols do jogador de 27 anos, que não balança as redes há mais de um mês: "Ele precisa dessa sequência de jogos. Tem capacidade para ser um atacante de alto nível."

Em um Arsenal pouco efetivo no ataque, Havertz também teve atuação discreta e apareceu apenas em uma cabeçada (37) no primeiro tempo. Diante disso, Arteta promoveu uma mudança com a entrada de Madueke no intervalo.

Pouco depois, aos 66 minutos, o técnico tirou Havertz de campo. No primeiro chute a gol dos visitantes em toda a partida, o ponta Madueke (80) decidiu o confronto contra o Nottingham, treinado por Oliver Glasner.

Já na noite de sábado, o próximo adversário do Arsenal, o Bayern de Munique, mostrou sua força ofensiva antes do duelo entre as equipes. O time do artilheiro Harry Kane goleou o RB Leipzig por 6 a 1 (3 a 0) em sua arena.