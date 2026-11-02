Enrique surpreende o Villarreal com confissão surpreendente antes do confronto na Liga dos Campeões

O Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, afirmou que o Villarreal merecia ter conquistado melhores resultados na Liga dos Campeões da Europa, elogiando o nível apresentado pela equipe espanhola diante do Liverpool e do Borussia Dortmund, antes do aguardado confronto entre as duas equipes.

O Paris Saint-Germain chega ao confronto embalado por uma série notável de resultados, mas Luis Enrique destacou a necessidade de seus jogadores manterem a ambição e continuarem trabalhando no mesmo ritmo, afirmando que não poupará esforços em uma partida que prevê ser difícil diante do Villarreal, que, em sua visão, apresentou futebol digno de melhores resultados em seus jogos anteriores na Liga dos Campeões.

Sobre as mudanças que promoveu nas últimas partidas, Enrique disse na coletiva de imprensa da partida: "Cada competição representa uma oportunidade de ver os jogadores em situações diferentes, e é importante conhecermos os jogadores de forma melhor. Estamos sempre abertos a dar oportunidade aos jovens jogadores que têm essa qualidade".

Sobre o que mais o deixa orgulhoso durante suas temporadas no Paris Saint-Germain, explicou: "Acredito que o aspecto mais positivo é nos tornarmos mais ambiciosos dia após dia. Isso significa que cada pessoa dentro do clube tem suas ambições crescendo constantemente. Essa é a coisa mais importante e mais positiva para mim. O clube é diferente, e isso me faz sentir muito à vontade".

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Após as vitórias sobre o Manchester City e o Barcelona, e sobre o quanto a natureza do próximo confronto será diferente, disse: "Se você acredita, com base nos resultados que alcançamos recentemente, que isso vai ajudá-lo a vencer amanhã, está cometendo um grande erro. Precisamos mostrar nossa ambição e ter a capacidade de trabalhar duro e correr bastante amanhã diante de uma boa equipe como o Villarreal. Eles enfrentaram uma tabela de jogos difícil no início de sua caminhada, contra equipes muito fortes. São uma boa equipe e têm um técnico especial. Precisamos estar prontos desde o primeiro minuto amanhã, pois os resultados anteriores não terão qualquer influência sobre o que vai acontecer".

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Sobre se tomará precauções adicionais por causa das lesões recentes, apesar de sua equipe liderar a classificação, Enrique respondeu: "Não, encaramos esta partida de uma maneira diferente. Há pontos importantes em jogo. Nossa concentração está em fazer uma boa atuação durante toda a partida, independentemente da competição ou da identidade dos jogadores que atuarem. Queremos mostrar nosso nível em um estádio onde se pode sentir a essência do futebol, e diante de uma boa equipe que vai tornar nossa missão difícil, e será difícil superar sua pressão defensiva e seu sistema de marcação. Esse é o tipo de confronto que eu adoro".

Sobre conquistar 10 vitórias consecutivas, o treinador do Paris disse: "É bom ouvir que você promoveu mudanças que levaram a melhores resultados, e espero que a avaliação seja positiva. Você precisa entender que não é um treinador ruim quando perde uma partida, assim como não é um gênio quando conquista 10 vitórias consecutivas. Essa não é a maneira correta de trabalhar. Nós nos concentramos apenas no que nos espera, e pensamos que fizemos um bom treino hoje. Quando você está em uma boa situação como a nossa atual, e tem solidez, isso se deve à existência de um grande clube que me apoia, além de jogadores especiais e um espírito coletivo maravilhoso. Estou muito feliz".

Sobre o nível de Zabarnyi, explicou: "Vemos que a maioria dos jogadores apresenta bons níveis, e isso é algo positivo para o treinador. Ele é um jogador jovem, mas possui grande experiência. Confia em suas capacidades físicas e em suas habilidades, e é um zagueiro que sabe participar da construção do jogo e cooperar com os companheiros. O primeiro ano é difícil quando você chega a um novo clube, mas ele está melhorando e vai se tornar um jogador mais importante para a equipe".

Sobre a equipe que espera enfrentar diante do Villarreal, Enrique disse: "A tabela de jogos foi muito difícil, e talvez outros treinadores pensassem que enfrentaram o Napoli e o Liverpool, e agora o Paris Saint-Germain. Mas Íñigo é um treinador otimista, e não é do tipo que reclama. Gosto de ver treinadores jovens que gostam de apresentar um bom futebol, e buscam soluções para suas equipes por meio desse estilo, e exigem que seus jogadores também o apliquem".

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E completou: "Acredito que Íñigo vai passar bons anos aqui. Ele levou sua equipe a uma final europeia na temporada passada, e considero que a decisão do Villarreal de contratá-lo foi acertada. Eles jogaram bem diante do Liverpool e mereceram mais do que conquistaram, mas essas coisas acontecem no futebol. Também venceram o Napoli e fizeram uma partida competitiva diante do Borussia Dortmund. Ele não busca desculpas, mas sim quer jogar um bom futebol e ter a posse de bola, o que vai nos obrigar a apresentar nosso melhor nível".

Sobre a derrota do Villarreal diante do Espanyol, comentou: "Quando você aposta em um treinador jovem que traz ideias novas, é natural que a equipe sofra algumas derrotas durante essa fase. São lições das quais se deve aprender e, em seguida, trabalhar para corrigir o rumo. Quando analiso o Villarreal, vejo uma equipe no início de um novo projeto, mas noto muitos aspectos positivos. Espero que eles não estejam em sua melhor forma amanhã, porque queremos vencer. Eles iniciaram sua caminhada enfrentando quatro adversários fortes, mas os quatro próximos jogos serão diante de equipes de nível mais baixo".

Luis Enrique dirigiu uma mensagem a Íñigo Pérez, dizendo: "Sabemos que são os resultados que regem o futebol. Íñigo provou sua personalidade todas as vezes em que falou publicamente, e também lidera sua equipe pelo exemplo. Possui todos os atributos necessários para se tornar um grande treinador. A coisa mais importante na vida é permanecer fiel aos seus princípios, e não perder sua identidade por causa de uma derrota".

E concluiu: "Eu conquistei o sucesso, sofri derrotas e passei por períodos difíceis. E agora todos acham que sou uma pessoa excepcional, ou o treinador especial, mas o que você conquista é construído por você mesmo ao longo de sua carreira. Ele vai enfrentar fases de alta e de baixa, pois a caminhada é longa e traz momentos bons e outros difíceis. Estou convencido de que Íñigo tem uma grande carreira de treinador pela frente".