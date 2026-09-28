Enrique Riquelme ataca Pérez: há coisas que não me agradam e vender o Real Madrid é uma linha vermelha!

Enrique Riquelme, ex-candidato à presidência do Real Madrid e adversário de Florentino Pérez nas últimas eleições, voltou aos holofotes com declarações marcantes, depois de romper o silêncio após a derrota na disputa eleitoral, deixando a porta aberta para uma possível volta no futuro e, ao mesmo tempo, enviando uma mensagem clara sobre a questão que poderia levá-lo a agir novamente dentro do clube.

Riquelme, que obteve 35% dos votos nas últimas eleições do Real Madrid, falou em entrevista reproduzida pelo jornal Marca sobre sua experiência eleitoral e seu futuro, afirmando que aceita o resultado e respeita a escolha dos sócios do clube, mas ressaltou que há uma única coisa que ainda representa para ele uma "linha vermelha".

Sobre a possibilidade de se candidatar novamente à presidência do Real Madrid, Riquelme disse: "Respeito os resultados que aconteceram, e tudo o que peço é união dentro da comunidade do Real Madrid, mesmo que existam coisas de que eu não goste. O tempo dirá se vou me candidatar de novo ou não".

E acrescentou: "Candidatei-me quando via o que estava acontecendo e não gostava, do ponto de vista da preocupação com a situação institucional".

Essas declarações carregam um significado importante, sobretudo porque Riquelme não anunciou sua saída do cenário eleitoral, mas deixou aberta a possibilidade de retorno, num momento em que Florentino Pérez continua no comando do clube.

Mas a mensagem mais clara de Riquelme veio quando falou sobre o futuro do clube e a possibilidade de alterar seu estatuto, questão que foi um dos principais eixos de sua campanha eleitoral contra Pérez.

O ex-candidato disse: "A venda do clube continua sendo uma linha vermelha para mim. Ficarei muito atento a qualquer possível mudança no estatuto para impedir a possibilidade de uma venda do clube. Vou agir se perceber que isso está acontecendo, embora eu deva dizer que não vejo isso acontecer no momento atual".

Com isso, Riquelme manteve a posição que já havia adotado durante as eleições, quando fez da questão do futuro da propriedade do Real Madrid um dos principais pontos de divergência com Pérez, mas desta vez falou de fora da disputa eleitoral, afirmando que atualmente não vê que um processo de venda do clube esteja ocorrendo.

Ao final de sua fala, Riquelme não descartou a possibilidade de voltar a disputar a presidência do Real Madrid no futuro, limitando-se a dizer: "Veremos o que vai acontecer daqui a alguns anos".

Suas novas declarações vêm poucos meses após as eleições, que foram decididas por Pérez, enquanto Riquelme parece manter sua posição contrária a qualquer mudança que possa abrir a porta para a venda do clube, ao mesmo tempo em que afirma apoiar a equipe e respeitar o resultado eleitoral.

E embora Riquelme não tenha anunciado nenhum novo passo eleitoral, sua afirmação de que "a venda do clube" representa uma linha vermelha, e sua declaração de que agirá se perceber que essa possibilidade se tornou real, trazem seu nome de volta ao cenário político dentro do Real Madrid e deixam a porta aberta para um novo confronto com Pérez no futuro.