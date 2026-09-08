Uma reportagem da imprensa francesa afirmou, nesta terça-feira, que o marroquino Achraf Hakimi perdeu boa parte da influência excepcional que atraiu os olhares para ele nos últimos anos.

O jornal "L'Équipe" relatou que Achraf Hakimi passou a viver um momento menos bem-sucedido com a camisa do Paris Saint-Germain. Enquanto se prepara para voltar à Liga dos Campeões da Europa para enfrentar o Slovan Bratislava na quarta-feira, o marroquino sofreu, ao longo dos últimos oito meses, para recuperar sua influência excepcional.

Depois de ter sido prejudicado por duas lesões graves, no tornozelo e depois nos tendões do joelho, na temporada passada, o que o levou a ficar de fora por 80 dias de competições e 22 partidas, a produção do lateral de 27 anos caiu de forma notável, tendo marcado apenas um gol e dado 5 assistências em 2026. Apesar de sua taxa de esforço incansável nas corridas de alta intensidade continuar de pé, seu domínio físico e sua precisão no passe final parecem menores pela primeira vez.

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Essa queda de rendimento também é atribuída à falta de constância de seu nível na ponta. O entrosamento técnico que o unia a Ousmane Dembélé durante a temporada 2024-2025 parece agora uma lembrança distante.

Nos últimos meses, o internacional marroquino foi obrigado a lidar com mudanças constantes na posição de ponta dentro do difícil sistema de Luis Enrique, tendo jogado sucessivamente ao lado de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in e, mais recentemente, Mayulu Akliouche. E, sem qualquer entrosamento real entre eles, Hakimi perde a eficácia sob pressão, o que permite que alguns erros técnicos em seus passes voltem a aparecer.

Enrique vai ajudar Achraf Hakimi

Apesar desse período difícil marcado por más decisões, sobretudo durante a recente derrota por 2 a 1 para o Monaco, o clube da capital não sente pânico, conforme relatou o jornal "L'Équipe".

A comissão técnica sabe perfeitamente que o defensor precisa de tempo de jogo regular para recuperar seu nível. E, para ajudá-lo a voltar à sua melhor condição física sem correr o risco de uma recaída, Luis Enrique planeja lhe conceder períodos de descanso específicos nas próximas semanas, aplicando uma estratégia de gestão do tempo de jogo que já havia testado com sucesso com outros jogadores titulares da equipe.

Além de seu desempenho dentro de campo, o jogador marroquino enfrenta grandes pressões fora dele, o que explica a queda de seu nível.

No fim de junho, o tribunal de apelação de Versalhes confirmou o encaminhamento dele ao tribunal criminal local no âmbito de acusações de estupro que remontam a fevereiro de 2023.

Embora ele tenha recorrido da decisão junto ao tribunal de cassação, com a decisão prevista para ser proferida no próximo mês de outubro, e pessoas próximas a ele afirmem que mantém total tranquilidade à espera do julgamento marcado para dentro de 12 a 18 meses, Hakimi sabe que será obrigado a apresentar um bom desempenho ao longo de toda a temporada enquanto carrega esse fardo jurídico.

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Por todos esses motivos, Hakimi vem apresentando um desempenho abaixo do esperado no início desta temporada